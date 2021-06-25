Fluminense terá direito a R$ 3,69 milhões por venda de Praxedes ao Red Bull Bragantino

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino oficializou nesta sexta-feira a contratação do volante Bruno Praxedes, de 19 anos, vindo do Internacional. Quem observa o negócio é o Fluminense. Os valores pagos pelo Massa Bruta giram em torno de seis milhões de euros (R$ 36,9 milhões) por 60% dos direitos do atleta que pertenciam ao clube gaúcho (que manteve 10%) e mais os 10% que pertenciam ao Tricolor carioca, que vai lucrar.

+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre

Assim, o Fluminense terá direito a R$ 3,69 milhões pela transferência, a mais cara da história do Bragantino. O contrato de Praxedes é válido até junho de 2026. O atleta já estava treinando no clube desde a semana passada, mas aguardava detalhes burocráticos para ser anunciado.

A saída de Praxedes do Tricolor se deu no fim de 2018. Meses antes, em julho, quando ele estava no Sub-16, o jogador se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao indicar que torcia pelo Flamengo. A situação gerou insatisfação interna e da torcida. Por isso, o clima não era tão favorável.

Veja a tabela do Brasileirão