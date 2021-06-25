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Fluminense terá direito a R$ 3,69 milhões por venda de Praxedes ao Red Bull Bragantino

Massa Bruta desembolsou R$ 36,9 milhões para contratar o atleta, ex-Internacional até junho de 2026; jogador passou pela base, mas saiu após polêmica...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 16:19
Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino oficializou nesta sexta-feira a contratação do volante Bruno Praxedes, de 19 anos, vindo do Internacional. Quem observa o negócio é o Fluminense. Os valores pagos pelo Massa Bruta giram em torno de seis milhões de euros (R$ 36,9 milhões) por 60% dos direitos do atleta que pertenciam ao clube gaúcho (que manteve 10%) e mais os 10% que pertenciam ao Tricolor carioca, que vai lucrar.
+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
Assim, o Fluminense terá direito a R$ 3,69 milhões pela transferência, a mais cara da história do Bragantino. O contrato de Praxedes é válido até junho de 2026. O atleta já estava treinando no clube desde a semana passada, mas aguardava detalhes burocráticos para ser anunciado.
A saída de Praxedes do Tricolor se deu no fim de 2018. Meses antes, em julho, quando ele estava no Sub-16, o jogador se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao indicar que torcia pelo Flamengo. A situação gerou insatisfação interna e da torcida. Por isso, o clima não era tão favorável.
Veja a tabela do Brasileirão
Ainda na gestão de Pedro Abad, Praxedes foi procurado pelo Internacional quando estava no fim de seu contrato de formação, ou seja, amador. Ele foi liberado para assinar com o clube gaúcho e no acordo ficou acertado que o time carioca teria 50% dos direitos econômicos. Havia uma cláusula que permitia ao Inter a compra de 20% dos direitos por R$ 500 mil, o que foi feito em 2020.

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