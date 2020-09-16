Fluminense tenta superar 'terror dos cariocas' em primeiro jogo da Copa do Brasil

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Uma das prioridades da temporada para a maioria dos clubes pelo aspecto financeiro e esportivo, a Copa do Brasil volta nesta quarta-feira. O caso do Fluminense não é diferente. Eliminado da Sul-Americana, o Tricolor tem a competição em alto nível de importância. Na quarta fase, porém, o adversário mais complicado até o momento e que vem dificultando a vida dos times do Rio de Janeiro. No Maracanã, às 21h30, o time de Odair Hellmann recebe o Atlético-GO, pelo confronto de ida da quarta fase. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.

A equipe treinada por Vagner Mancini já complicou até o próprio Flu no Campeonato Brasileiro, quando buscou o empate na casa tricolor, em partida marcada pela expulsão de Hudson ainda no primeiro tempo. Além disso, o Atlético-GO também passou por cima do Flamengo na estreia da competição, vencendo por 3 a 0, e bateu o Vasco na última semana em São Januário, com vitória por 2 a 1. Na ocasião, Renato Kayzer marcou duas vezes. Ele também foi o autor do gol contra o Fluminense.

- É um adversário muito difícil. Estão há cinco jogos sem perder no Brasileiro. Tivemos a oportunidade de enfrentá-los no Brasileiro. Fizemos um bom jogo, depois ficamos com um jogador a menos e o jogo ficou mais complicado. Infelizmente não conseguimos manter a vitória. Em se tratando de Copa do Brasil, é um ingrediente a mais, onde a estatística e a maneira que o time está jogando ficam de lado, as duas equipes entram para dar o máximo, sem se poupar. É uma equipe muito qualificada, tem boa bola parada. Tem o Kayser, o Chico, o Ferrareis... Tem bastantes chutes de fora da área. Temos que estar muito atentos a cada detalhe, acreditar no nosso potencial para fazer um grande jogo e encaminhar boa vantagem - analisou o goleiro Muriel.O Fluminense chega para o duelo mais confiante depois de vencer o Corinthians por 2 a 1 pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, mesmo o bom resultado manteve ligado o sinal de alerta com o ataque. Sem Evanilson, o técnico Odair Hellmann ainda não conseguiu extrair uma boa partida com a nova formação. Sem Fred, ainda em processo de recuperação após testar positivo para Covid-19, o comandante do Flu não tem centroavante de origem para este confronto. A tendência, inclusive, é que o camisa 9 esteja disponível para o confronto de volta, em Goiânia.