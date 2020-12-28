Fluminense tenta encontrar melhor forma de aproveitar Marcos Paulo

Crédito: 'Ele não precisa ficar engessado, tem total liberdade de fazer o jogo por dentro, variações', diz Marcão sobre Marcos Paulo (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense encerrou sua sequência de jogos de 2020 com a discussão novamente acesa sobre a melhor forma de aproveitar Marcos Paulo no setor ofensivo. Com uma atuação discreta na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Maracanã, o camisa 11 deixou a desejar outra vez atuando pela ponta-esquerda na equipe de Marcão.

O comandante tricolor, contudo, mostra confiança de que Marcos Paulo não tenha de se restringir a fazer jogadas pelos lados. Afinal, na melhor atuação recente do camisa 11 (a vitória por 3 a 1 do Tricolor das Laranjeiras sobre o Athletico-PR), o jovem variou entre o "falso 9" e a atuação pela ponta. A característica é vista como essencial para os próximos passos da equipe.

- Ele já jogou várias vezes naquela função, vindo por dentro. Ele não precisa ficar engessado, tem total liberdade de fazer o jogo por dentro, variações. Só peço que na parte defensiva ele esteja posicionado - disse Marcão.

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No duelo com o São Paulo, o jogador de 19 anos buscou alternâncias de posicionamento com Michel Araújo. Entretanto, Marcos Paulo não conseguiu agregar a postura incisiva esperada para se desvencilhar da forte marcação são-paulina à chance de acionar Fred com frequência.

- O São Paulo é equipe de muita posse. O Michel (Araújo) é forte por dentro, o São Paulo não criou situações por dentro, como vinha fazendo contra outros adversários. Usamos o Wellington Silva para fugir pelo lado, e o Marcos (Paulo) fugindo para dentro tentando sair do Daniel Alves - disse o treinador do Fluminense.

A tentativa de "fuga" para que Marcos Paulo atuasse entre as linhas de marcação do São Paulo esbarrou em novo desempenho burocrático, principalmente na transição do meio para o ataque. A expectativa de maior precisão dos passes também recai sobre o camisa 11 do Tricolor das Laranjeiras, uma vez que ele tende a ganhar mais espaço para se movimentar na formação pensada por Marcão.