Fluminense tenta encerrar sequência de quatro partidas sem vencer o Atlético-MG

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Adversário das duas próximas partidas, o Atlético-MG tem dado trabalho para o Fluminense nos últimos encontros entre as equipes. Pressionado por melhores resultados e vindo de uma troca de treinador, o Tricolor precisará voltar a vencer o Galo, o que não acontece desde outubro de 2018. Nos quatro duelos seguintes, foram três empates e uma derrota.

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O retrospecto geral é favorável aos mineiros. Em 95 jogos, são 30 vitórias do Flu, 28 empates e 37 derrotas. Nos últimos encontros apenas uma vez uma das equipes conseguiu marcar mais de um gol, o que expõe o equilíbrio recente. Na temporada passada, 0 a 0 no Maracanã e 1 a 1 no Mineirão. Já em 2019, 1 a 1 no Rio de Janeiro e 2 a 1 para o Galo em Belo Horizonte.

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O Atlético-MG é o atual líder do Campeonato Brasileiro com cinco pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, segundo colocado e que perdeu na rodada. Já o Fluminense iniciou a rodada em 15º e tenta fugir na zona de rebaixamento que se aproxima. No entanto, são quatro derrotas seguidas na competição.Na partida de 2020, o gol do Flu foi marcado por Caio Paulista, que na época era extremamente contestado e agora é um dos destaques do time (que tem ficado fora por lesão). Guilherme Arana empatou. Em 2019, novamente o Tricolor saiu na frente, com Patric fazendo contra, mas Di Santo igualou. Já na vitória dos mineiros, Cazares, hoje no Fluminense, e Ricardo Oliveira marcaram. Nene descontou já no fim e ainda foi expulso nos acréscimos.