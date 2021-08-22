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futebol

Fluminense tenta encerrar sequência de quatro partidas sem vencer o Atlético-MG

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; última vitória foi em outubro de 2018...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 17:24
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Adversário das duas próximas partidas, o Atlético-MG tem dado trabalho para o Fluminense nos últimos encontros entre as equipes. Pressionado por melhores resultados e vindo de uma troca de treinador, o Tricolor precisará voltar a vencer o Galo, o que não acontece desde outubro de 2018. Nos quatro duelos seguintes, foram três empates e uma derrota.
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O retrospecto geral é favorável aos mineiros. Em 95 jogos, são 30 vitórias do Flu, 28 empates e 37 derrotas. Nos últimos encontros apenas uma vez uma das equipes conseguiu marcar mais de um gol, o que expõe o equilíbrio recente. Na temporada passada, 0 a 0 no Maracanã e 1 a 1 no Mineirão. Já em 2019, 1 a 1 no Rio de Janeiro e 2 a 1 para o Galo em Belo Horizonte.
Veja a tabela do Brasileirão
O Atlético-MG é o atual líder do Campeonato Brasileiro com cinco pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, segundo colocado e que perdeu na rodada. Já o Fluminense iniciou a rodada em 15º e tenta fugir na zona de rebaixamento que se aproxima. No entanto, são quatro derrotas seguidas na competição.Na partida de 2020, o gol do Flu foi marcado por Caio Paulista, que na época era extremamente contestado e agora é um dos destaques do time (que tem ficado fora por lesão). Guilherme Arana empatou. Em 2019, novamente o Tricolor saiu na frente, com Patric fazendo contra, mas Di Santo igualou. Já na vitória dos mineiros, Cazares, hoje no Fluminense, e Ricardo Oliveira marcaram. Nene descontou já no fim e ainda foi expulso nos acréscimos.
O primeiro confronto entre as equipes acontece na noite desta segunda-feira, às 20h, em São Januário. Na quinta, o duelo será pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos, às 21h30.

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