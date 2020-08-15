futebol

Fluminense tenta achar alternativas para melhorar poderio ofensivo

Persistência em jogadas pelo meio e pouco domínio de bola no campo rival são alguns dos empecilhos que o Tricolor das Laranjeiras encontra neste início de Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 07:10

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 07:10

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense lida com um forte obstáculo em seu início de caminhada no Brasileirão: o fraco poderio ofensivo. Prestes a medir forças com o Internacional, no Maracanã, a equipe reconhece que tem esbarrado em dificuldades para encontrar alternativas de superar a marcação adversária.
- A gente tem que ficar mais com a bola, fazer com que ela chegue mais ao Evanilson, que é o nosso centroavante hoje. Estamos criando poucas situações de gol na frente. Precisamos ficar mais com a bola no campo do rival. Assim, conseguiremos chegar ao gol rapidamente - afirmou, em entrevista divulgada pela Flu TV, o meia Michel Araújo.
A frequência das jogadas pelo meio nas partidas recentes exige que o Tricolor das Laranjeiras aprimore a rapidez na tomada de decisões, especialmente porque a equipe tem depositado mais as fichas neste tipo de investida.
- A gente tem muito jogador que atua pelo meio, não tanto para a beirada. Dodi, Ganso, Nenê... Pelo meio estamos conseguindo, não tanto por fora - frisou Michel Araújo.
A tendência a "afunilar" as jogadas custou caro no revés para o Grêmio e no empate com o Palmeiras. O Tricolor das Laranjeiras se deixou levar pelo jogo truncado, independentemente de contar com Nenê ou Ganso como meias. Além de Evanilson seguir isolado na frente, o setor ofensivo pouco mostrou seu poderio.
O ímpeto tricolor também tem esbarrado na pouca eficácia nas jogadas de bola aérea, que seria um bom caminho em meio em jogos acirrados. Mesmo com tantas coisas para o técnico Odair Hellmann ajustar, Michel Araújo mantém sua confiança no elenco.
- Acreditamos no nosso padrão de jogo, vamos ganhar mais do que perder - acredita.
O Fluminense volta a campo neste domingo, às 18h, contra o Internacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

