Fluminense tende a poupar titulares no duelo com a Portuguesa; confira provável escalação tricolor!

O Fluminense deve ir a campo repleto de novidades para o confronto com a Portuguesa, neste domingo (13), às 16h, no Nilton Santos. Atento à contagem regressiva para o mata-mata na Copa Libertadores, o técnico Abel Braga tende a dar um descanso para os titulares no duelo válido pela sexta rodada do Carioca. As informações são do jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo.O Tricolor das Laranjeiras, que encerrou sua preparação neste sábado (12), terá apenas Cris Silva entre os atletas considerados titulares. A equipe não deve contar com Pineida e Marlon no setor.

A lista de novidades conta com o goleiro Fábio, as novas chances para Luccas Claro e Calegari, além da dupla de ataque formada por Arías e Germán Cano.

A provável equipe para o confronto com a Portuguesa traz: Fábio, David Duarte, Manoel e Luccas Claro; Calegari, Martinelli, Nonato, Nathan e Cris Silva; Jhon Arias e Germán Cano.

A equipe fará o jogo de ida do confronto com o Millionarios (COL) pela Copa Libertadores no dia 22 de fevereiro. Com isto, os jogadores devem ser poupados em algumas partidas na sequência do Estadual.

O Fluminense tem 12 pontos na Taça Guanabara, um a menos que o líder Vasco.