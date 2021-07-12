Fluminense tem três representantes na seleção da 11ª rodada do Brasileirão

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Depois da vitória por 2 a 1 sobre o Sport, o Fluminense emplacou três representantes na seleção a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos, o atacante Lucca e o técnico Roger Machado foram eleitos pelo público em enquete realizada no perfil da competição no Twitter.

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Danilo deu as duas assistências para Lucca assinalar os gols da virada na Ilha do Retiro, no último sábado. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 17 pontos e encostou no G6 do Brasileirão.

A seleção completa teve: Gabriel Chapecó (Grêmio); Isla (Flamengo), Tinga (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Danilo Barcelos (Fluminense); Willian Arão (Flamengo), Liziero (São Paulo), Arrascaeta (Flamengo) e Gustavo Scarpa (Palmeiras); Michael (Flamengo) e Lucca (Fluminense). Técnico: Roger Machado (Fluminense).

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