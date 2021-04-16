futebol

Fluminense tem três jogadores na seleção da rodada do Carioca

Nino, Martinelli e Nenê foram os escolhidos da nona rodada da competição; autores dos gols ficaram fora da lista...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:17

Crédito: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C
Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu no último fim de semana, o Fluminense emplacou três jogadores na seleção da rodada do Campeonato Carioca, feita por eleição popular no Twitter. Os nomes escolhidos foram o zagueiro Nino, o volante Martinelli e o meia Nenê. Kayky, Fred e John Kennedy, que marcaram os gols da partida, ficaram fora.
A seleção é composta por: Lucão (Vasco); Léo Matos (Vasco), Nino (Fluminense), Diego Guerra (Portuguesa) e Zeca (Vasco); Luciano Naninho (Volta Redonda), Bruno Barra (Volta Redonda), Martinelli (Fluminense) e Nenê (Fluminense); Morato (Vasco) e Emerson Carioca (Portuguesa).
Quarto colocado no Estadual, o Fluminense entra em campo novamente neste sábado, às 16h, contra o Botafogo, pela 10ª rodada. Caso vença e o Vasco tropece, o Tricolor garante a vaga na semifinal da competição às vésperas da estreia na Libertadores.

