Fluminense tem três jogadores na seleção da rodada do Carioca

Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu no último fim de semana, o Fluminense emplacou três jogadores na seleção da rodada do Campeonato Carioca, feita por eleição popular no Twitter. Os nomes escolhidos foram o zagueiro Nino, o volante Martinelli e o meia Nenê. Kayky, Fred e John Kennedy, que marcaram os gols da partida, ficaram fora.
A seleção é composta por: Lucão (Vasco); Léo Matos (Vasco), Nino (Fluminense), Diego Guerra (Portuguesa) e Zeca (Vasco); Luciano Naninho (Volta Redonda), Bruno Barra (Volta Redonda), Martinelli (Fluminense) e Nenê (Fluminense); Morato (Vasco) e Emerson Carioca (Portuguesa).
Quarto colocado no Estadual, o Fluminense entra em campo novamente neste sábado, às 16h, contra o Botafogo, pela 10ª rodada. Caso vença e o Vasco tropece, o Tricolor garante a vaga na semifinal da competição às vésperas da estreia na Libertadores.