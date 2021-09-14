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Fluminense tem três jogadores na seleção da 20ª rodada do Brasileirão

Nino, Calegari e Luiz Henrique se destacaram na vitória do Tricolor sobre o São Paulo no último domingo, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 14:31

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 14:31

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Depois de vencer o São Paulo por 2 a 1, o Fluminense emplacou três representantes na seleção a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. São eles o zagueiro Nino, o lateral-direito Calegari e o atacante Luiz Henrique, eleitos em enquete realizada através do perfil da CBF no Twitter.
Nino e Luiz Henrique foram os autores dos gols no triunfo no Maracanã, na noite do último domingo. Já Calegari se destacou após voltar a ser titular e completar 50 partidas pelo Tricolor.
Veja a tabela do Brasileirão
A seleção completa tem: Walter (Cuiabá), Calegari (Fluminense), Junior Alonso (Atlético-MG), Nino (Fluminense) e Ramon (Flamengo); Andreas Pereira (Flamengo), Patrick (Internacional), Michael (Flamengo) e Zaracho (Atlético-MG); Pedro (Flamengo) e Luiz Henrique (Fluminense). O técnico é Renato Gaúcho, do Flamengo.
​Com o resultado, a equipe chegou aos 28 pontos, ocupando o sétimo lugar na tabela, a um ponto e uma posição do G6, a zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.
Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o Cuiabá, na segunda-feira que vem, às 20h, na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Antes disso, porém, o Tricolor enfrenta o Atlético-MG no jogo de volta do confronto de quartas de final da Copa do Brasil. A partida será na quarta-feira, às 19h, no Mineirão. A ida foi 2 a 1 para o Galo.

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