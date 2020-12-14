Fluminense tem semana de decisões na base e jogo do profissional

Crédito: Mailson Santana/FFC

Entrando em fases decisivas da temporada, o Fluminense terá uma semana com agenda cheia em diversas categorias. O primeiro compromisso é já nesta segunda-feira, com a primeira partida da final do Brasileiro Sub-17, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, às 17 horas, contra o Athlético-PR. Na quarta será a vez do time profissional entrar em campo para encarar o Atlético-GO, em Goiânia, pela 26ª rodada da competição nacional.

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Ainda na quarta, o time Sub-20 encara o Flamengo, pelo Brasileiro, em Laranjeiras. Esta será a penúltima rodada da primeira fase e o Flu, atual quinto colocado, tenta garantir a vaga nas quartas de final. No dia seguinte, quinta-feira, o Sub-23 joga contra o Juventude-RS, pelo Grupo D do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, no Estádio Homero Soldatelli, Flores da Cunha (RS), às 15h. É a penúltima rodada da segunda fase e o Tricolor lidera a chave.

Fechando a semana, o Sub-20 joga novamente pelo Brasileirão no domingo, contra o Ceará, na Cidade do Vozão, Itaitinga (CE), às 15h30. Na segunda-feira, o Sub-17 faz o segundo jogo da decisão do Brasileiro contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 17h, e o Sub-23 encerra a segunda fase contra o Red Bull Bragantino, às 15h, em Laranjeiras.

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Nos esportes olímpicos, começa o primeiro jogo da série melhor de três da final do Campeonato Estadual Sub-19 masculino de basquete. O Fluminense recebe o Flamengo nesta segunda-feira, às 19h, em Laranjeiras. As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta, às 17h30, no Maracanãzinho. O terceiro jogo, caso seja necessário, ainda não tem data definida. No sábado, o time de vôlei entra em quadra embalado por duas vitórias consecutivas. O adversário é o Curitiba Vôlei no sábado, às 17h, na capital paranaense, em jogo válido pela décima rodada da Superliga Banco do Brasil feminina de vôlei.Veja a agenda:

SEGUNDA-FEIRA – 14/12

Sub-17 – Brasileirão – Final – 2º JogoFluminense X Athletico (PR)Luso Brasileiro - Rio de Janeiro – RJ – 17 horas

Campeonato Estadual Sub-19 Masculino de BasqueteFluminense X FlamengoLaranjeiras – 19 horas

QUARTA-FEIRA – 16/12

Brasileirão Série A – 26ª RodadaAtlético - GO X FluminenseAntônio Accioly - Goiania – GO – 21h30

Sub-20 – Brasileirão – 1ª Fase – 18ª RodadaFluminense x FlamengoLaranjeiras - RJ – 15h

Campeonato Estadual Sub-19 Masculino de BasqueteFluminense X FlamengoMaracanãnzinho – 17h30

QUINTA-FEIRA – 17/12

Brasileirão Aspirante – Sub-23 – Grupo DJuventude (RS) X FluminenseHomero Soldatelli - Flores da Cunha - RS- 15 horas

SÁBADO – 19/12

Superliga Banco do Brasil - VôleiCuritiba Vôlei X FluminenseCuritiba Estádio: Universidade Positivo – 17 horas

DOMINGO – 20/12

Sub-20 – Brasileirão – 1ª Fase – 19ª RodadaCeará X FluminenseCidade Vozão - Itaitinga - CE – 15h30

SEGUNDA-FEIRA – 21/12

Sub-17 – Brasileirão – Final – 2º JogoAthletico (PR) x FluminenseArena da Baixada - Curitiba – PR – 15 horas