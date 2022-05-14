Fluminense tem retrospecto positivo no Raulino de Oliveira, mas acumula derrotas contra o Athletico-PR

Neste sábado, o Fluminense encara o Athletico-PR, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do Brasileirão. Apesar de não ter os números a seu favor no retrospecto contra o adversário, o Tricolor tem bom histórico em Volta Redonda. O clube não perde no Sul do estado desde o dia 30 de junho de 2021, quando o Furacão venceu a equipe por 4 a 1 em partida pelo Brasileirão. Desta forma, o confronto promete ser mais um desafio no calendário do Time de Guerreiros, que luta para sair do meio da tabela de classificação.Em toda a história, o Flu disputou 112 jogos no Raulino de Oliveira, e acumulou 63 vitórias, 25 empates e 24 derrotas. No estádio, o time balançou a rede 207 vezes e sofreu 129 gols, tendo conseguido 124 pontos e 63.69% de aproveitamento. Neste ano, o local foi palco da conquista da Taça Guanabara, em goleada por 4 a 0 contra o Resende, e também da vitória sobre o Madureira no estadual.

+ Relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo FluminenseHá 318 dias sem perder em Volta Redonda, o Flu tem motivos para entrar em campo confiante. Contudo, a última derrota foi justamente para o Athletico-PR, pelo Brasileirão de 2021. Na ocasião, Fred abriu o placar logo aos 2 minutos, após jogada com Cazares e Yago Felipe. Na sequência, a equipe perdeu intensidade e deixou o Furacão avançar. Assim, os paranaenses golearam os Tricolor, com gols de Richard, Vitinho, Zé Ivaldo e Nikão. Além de Fred, a maioria dos jogadores relacionados para aquele jogo permaneceu no elenco tricolor em 2022. Entre os titulares, Nino e Yago Felipe provavelmente entrarão em campo de novo. André, David Braz e Wellington, que na época eram reservas, conquistaram espaço no time principal de lá para cá. É o mesmo caso de PH Ganso, mas o jogador não viaja para Volta Redonda com a equipe por uma lesão. As maiores mudanças são o comando do time, que já mudou duas vezes desde então, e a presença de jovens recém-saídos de Xerém, hoje presentes em menor escala. Veja a classificação da Série A do Brasileirão

O retrospecto contra o Athletico-PR, de modo geral, é negativo. O Fluminense disputou 59 partidas contra eles, tendo vencido 26 jogos, perdido 22 e empatado 11 vezes. Ainda assim, o último confronto terminou em vitória para o Flu. Na Arena da Baixada, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol contra de Zé Ivaldo. Nesta temporada, o Furacão vem para o duelo em crise interna devido à sequência ruim, mas se recuperou e venceu os últimos dois jogos. Em boa fase, o Time de Guerreiros deve considerar mais os números no Raulino de Oliveira do que contra o Athletico-PR. Na última partida, Diniz disse que "mitos estão caindo" no Fluminense. Logo, mostrar-se superior ao adversário, que geralmente domina os duelos, pode ser um grande passo rumo à construção de outra mentalidade e forma de competir dentro do clube. Ao menos, renderá os três pontos que o Flu precisa para alcançar a primeira parte da tabela.