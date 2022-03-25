Fluminense tem reencontro com o Junior Barranquilla e duelos inéditos na fase de grupos da Sul-Americana

O Fluminense já sabe o caminho que terá na Copa Sul-Americana. Em sorteio realizado nesta sexta-feira, o Tricolor conheceu os adversários da fase de grupos e lutará contra Junior Barranquilla (COL), a quem reencontra após o duelo pela Libertadores de 2021, além de Oriente Petrolero (BOL) e Unión Santa Fe (ARG) em confrontos inéditos na história por uma vaga nas oitavas de final. As equipes se enfrentam em dois turnos com partidas de ida e volta. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança para o mata-mata.A fase de grupos da Sul-Americana terá início na semana do dia 6 de abril e está prevista para se encerrar em 26 de maio, segundo o calendário da Conmebol. As oitavas de final estão programadas para o período entre o fim de junho e o início de julho. Os confrontos de quartas de final devem acontecer entre 2 e 11 de agosto, enquanto as semifinais serão de 30 de agosto a 8 de setembro. A final será disputada em jogo único, marcado para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, inicialmente para o dia 1º de outubro.
Um dos confrontos mais aguardados para o Fluminense será contra o Junior Barranquilla. As equipes se enfrentaram pela primeira vez na Libertadores de 2021 e o Tricolor ainda não venceu, já que empatou fora de casa e perdeu no Maracanã. Já Unión Santa Fe, que promete dar trabalho, e Oriente Petrolero são adversários inéditos para o Flu. O time boliviano, vale lembrar, é de Santa Cruz de la Sierra, ou seja, joga quase ao nível do mar com apenas 416 metros de altitude (menor que São Paulo).
O Fluminense terá duas viagens mais tranquilas. Para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o Flu vai percorrer 2200 km em um voo de 2 horas e 45 minutos. Já até Santa Fé, na Argentina, tem 2043 km, com 2 horas e 33 minutos. A pior distância será de 5.104 km até Barranquilla, na Colômbia, uma viagem de aproximadamente 6 horas e 30 minutos.
O Flu vai abrir a disputa da Sul-Americana em casa contra o Oriente Petrolero. Depois, visita o Junior Barranquila e fecha o turno no Rio de Janeiro contra o Unión Santa Fe. A reta final tem Junior no Maracanã e dois confrontos fora de casa contra Santa Fe e Oriente Petrolero.