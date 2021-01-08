Fluminense tem quatro jogadores e Ailton Ferraz em seleção da rodada do Brasileirão

A vitória por 2 a 1 de virada no clássico com o Flamengo, no Maracanã, colocou o Fluminense como principal equipe desta 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em eleição feita por torcedores através do perfil da competição no Twitter, o Tricolor emplacou quatro jogadores e o auxiliar técnico Ailton Ferraz na seleção da rodada.
> Quem vem por aí: veja promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros
Vanderson e Diego Souza, do Grêmio, Adryelson e Thiago Neves, do Sport, Raul e Claudinho, do Red Bull Bragantino, e Yuri Alberto, do Internacional, foram as outras escolhas.
Assim, o time é formado por Marcos Felipe, Vanderson, Adryelson, Luccas Claro (c), Danilo Barcelos; Yago Felipe, Raul, Thiago Neves, Claudinho; Diego Souza e Yuri Alberto, com Ailton Ferraz no comando.
VEJA E SIMULE A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO