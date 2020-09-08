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Fluminense tem prejuízo de quase R$ 800 mil em quatro jogos do Brasileiro no Maracanã

Clube ainda soma a despesa da partida da Copa do Brasil e terá três confrontos seguidos em casa na próxima semana para acrescer à conta...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 07:30
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Com partidas realizadas com portões fechados por conta da pandemia da Covid-19, as equipes brasileiras não só perderam uma importante fonte de receita neste ano, mas também levam inúmeros prejuízos quando entram em campo. O Fluminense já está quase chegando a marca de R$ 800 mil em despesas nos quatro jogos realizados pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. O valor exato é de R$ 753.672,81.
Com uma média de gastos de R$ 188.418,20 só no Brasileirão, esse número ainda aumenta se considerarmos o jogo da Copa do Brasil, vencido por 3 a 0 contra o Figueirense, quando o Tricolor desembolsou R$ 169.181,05. Para piorar, essa conta irá aumentar, já que os próximos três confrontos do Flu serão realizados no estádio. Primeiro, o clássico com o Flamengo, na quarta-feira. Depois, o Fluminense recebe o Corinthians, no domingo, e posteriormente encara o Atlético-GO pela Copa do Brasil novamente.
Esse valor se soma a uma despesa que já era enorme antes mesmo da pandemia, quando o público ainda podia frequentar o estádio. Atualmente, somando os borderôs disponibilizados por Ferj, Conmebol e CBF, o prejuízo do Fluminense na temporada já chega a incríveis R$ 3.176.007,69.
No orçamento de 2020, a diretoria do Fluminense estimou receber R$ 27,5 milhões entre bilheteria e sócio-torcedor. Como não há expectativa sobre o retorno do público e os prejuízos vão continuar, chegar a este valor vai depender exclusivamente do aumento dos sócios, que até a tarde de segunda-feira estavam em 38.171 adimplentes.

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