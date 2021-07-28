Fluminense tem pênalti polêmico, mas perde para o Criciúma e sai em desvantagem na Copa do Brasil

O Fluminense não fez uma partida boa, viu o Criciúma ser mais inteligente e eficiente, mas contou com um pênalti polêmico para diminuir a desvantagem, perdendo por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida, nesta terça-feira, aconteceu no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, e teve gols de Hygor e Fellipe Mateus para os mandantes, que conquistaram a primeira vitória na competição, e Abel Hernández para os visitantes.
As duas equipes voltam a entrar em campo justamente no confronto de volta das oitavas, já neste sábado, às 16h30, no Maracanã. Este duelo acabou antecipado após o adiamento do jogo do Flu na Libertadores. O duelo com o Cerro Porteño (PAR) será na terça-feira, dia 3.
FLUMINENSE MORNO
O Criciúma começou a partida surpreendendo e tentou ir para cima nos primeiros 10 minutos, mas não conseguiu levar grande perigo e passou a dar mais campo ao Fluminense. Pouco inspirado, o time visitante passou quase todos os 45 minutos ouvindo o técnico Roger Machado pedir mais profundidade. A única boa chance foi de Yago Felipe, aos 20, quando Gustavo defendeu com tranquilidade.
MAIS PERIGOSO
Vendo o adversário lento e passivo, o Criciúma se aproveitou. Mesmo sem a posse de bola, foi o time da casa que criou as melhores oportunidades. Primeiro, com Hygor, que se esticou todo e por pouco não alcançou um cruzamento sozinho na área. Depois, Dudu teve dois chutes, mas foi bloqueado por Yago e parou na defesa de Marcos Felipe. Mas, aos 39 minutos, veio a recompensa. Martinelli errou o primeiro domínio, Gabriel Teixeira se atrapalhou e Nene devolveu errado. Eduardo ganhou do Biel e chutou livre. Manoel não cortou e Luccas Claro não impediu o desvio de Hygor para marcar.COMPLICOU
Após a decepção do primeiro tempo, o Fluminense voltou do intervalo pressionando, mas não criou chances de fato perigosas pois viu o ataque viver noite pouquíssimo inspirada. Se lançando à frente, os cariocas viram o Criciúma complicar ainda mais a vida aos 17 minutos. Dudu recebeu na ponta, invadiu a área e foi derrubado por Egídio. Após análise do VAR, o árbitro marcou o pênalti e Fellipe Mateus ampliou.
REAÇÃO RÁPIDA
O técnico Roger Machado perdeu a paciência após o gol sofrido e promoveu as saídas de Luiz Henrique, Nene e Fred para Matheus Martins, Ganso e Abel Hernández entrarem. E foi dos pés deste último que saiu o primeiro gol do Tricolor. Aos 24 minutos, o árbitro viu toque de Hélder nas costas de Luccas Claro em lance polêmico, mas que não houve intervenção do VAR. Na cobrança, o uruguaio bateu forte para fazer 2 a 1.
VITÓRIA DO TIGRE
Nos minutos finais, a partida ficou mais acelerada. Kayky e John Kennedy, que entraram ká na reta final, até tentaram criar, mas não foram eficientes. Por isso, o placar não voltou a mudar e o Criciúma conseguiu boa vantagem para a volta.
FICHA TÉCNICACRICIÚMA 2x1 FLUMINENSE
Data/Hora: 27/07/2021, às 19h15Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciuma (SC)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Gols: Hygor (39'/1ºT) (1-0), Fellipe Mateus (20'/2ºT) (2-0), Abel Hernández (25'/2ºT) (2-1)Cartões amarelos: Marcel, Gustavo (CRI), Egídio (FLU)Cartões vermelhos: -
CRICIÚMA: Gustavo; Alemão, Rodrigo, Marcel Scalese e Dudu Vieira; Helder, Eduardo, Arilson (Dudu - 26'/1ºT); Felipe Mateus, Hygor (Gabriel Henrique - 37'/2ºT) e Marcão (Warley - 37'/2ºT). Técnico: Paulo Baier.
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (John Kennedy - 41'/2ºT) e Nene (Ganso - 22'/2ºT); Luiz Henrique (Matheus Martins - 22'/2ºT), Fred (Abel Hernández - 22'/2ºT) e Gabriel Teixeira (Kayky - 34'/2ºT). Técnico: Roger Machado.