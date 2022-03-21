Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense tem oportunidade de reconciliação com a torcida em clássico contra o Botafogo
futebol

Fluminense tem oportunidade de reconciliação com a torcida em clássico contra o Botafogo

Eliminação precoce na Libertadores e venda de Luiz Henrique desagradaram parte da torcida, mas Fluminense pode 'fazer as pazes' com classificação para a final do Carioca...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 09:00

Publicado em 21 de Março de 2022 às 09:00

A última semana mudou drasticamente a relação entre o Fluminense e sua torcida. Depois de um bom começo de temporada, o elenco se viu em meio a uma crise com os tricolores, em razão da venda de Luiz Henrique e da eliminação da Libertadores. Nesta segunda, o Tricolor entrará em campo pela primeira vez depois da derrota no Paraguai, e irá enfrentar o Botafogo pela semifinal do Carioca, às 20h, no Estádio Nilton Santos. Além de dar o pontapé inicial na classificação, o duelo também será uma oportunidade para que clube e arquibancada voltem a se entender. A crise no Flu começou na última rodada da Taça Guanabara, quando horas antes do jogo, a informação da saída de Luiz Henrique foi divulgada. Na época, a torcida estava empolgada pela vitória sobre o Millonarios, na Libertadores, e conquista da primeira etapa do Carioca. Alguns dias depois, veio a eliminação no torneio continental. Diante deste cenário, parte da torcida se mobilizou para expressar insatisfação. Na volta para casa após o jogo no Paraguai, jogadores foram cobrados por um grupo de tricolores. Há alguns dias, os muros de Laranjeiras foram vandalizados com palavras de cobrança.
Nesta segunda, será a primeira vez que torcida e equipe se encontram depois da derrota para o Olimpia. Assim, é possível que existam manifestações contrárias à situação do Flu. Contudo, o clássico vovô pode ser um recomeço. No retrospecto, o Tricolor leva a vantagem, e pode confirmar sua décima vitória seguida sobre o Alvinegro caso vença. Se a postura do time for diferente daquela do Defensores Del Chaco, há ainda a chance de uma reconciliação, fundamental para o Fluminense neste começo de ano.
> Veja e simule a tabela do CariocaPor ter vencido a Taça Guanabara, o Fluminense tem a vantagem do empate no duelo, o que pode contribuir para a mudança de clima. Ainda que o Carioca não tenha o mesmo peso da Libertadores, a classificação para a final pode representar um novo início para a equipe e para os tricolores, que não levantam a taça do estadual desde 2012. Tendo unicamente o torneio para disputar no momento, a situação pede que todas as fichas sejam colocadas à mesa no clássico vovô.
Crédito: FluminensepoderecuperaromoraldostricoloresemclássicopeloCarioca(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados