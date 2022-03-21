Fluminense tem oportunidade de reconciliação com a torcida em clássico contra o Botafogo

A última semana mudou drasticamente a relação entre o Fluminense e sua torcida. Depois de um bom começo de temporada, o elenco se viu em meio a uma crise com os tricolores, em razão da venda de Luiz Henrique e da eliminação da Libertadores. Nesta segunda, o Tricolor entrará em campo pela primeira vez depois da derrota no Paraguai, e irá enfrentar o Botafogo pela semifinal do Carioca, às 20h, no Estádio Nilton Santos. Além de dar o pontapé inicial na classificação, o duelo também será uma oportunidade para que clube e arquibancada voltem a se entender. A crise no Flu começou na última rodada da Taça Guanabara, quando horas antes do jogo, a informação da saída de Luiz Henrique foi divulgada. Na época, a torcida estava empolgada pela vitória sobre o Millonarios, na Libertadores, e conquista da primeira etapa do Carioca. Alguns dias depois, veio a eliminação no torneio continental. Diante deste cenário, parte da torcida se mobilizou para expressar insatisfação. Na volta para casa após o jogo no Paraguai, jogadores foram cobrados por um grupo de tricolores. Há alguns dias, os muros de Laranjeiras foram vandalizados com palavras de cobrança.