Fluminense tem o décimo elenco mais caro da Libertadores; veja o ranking

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A pouco mais de 24 horas da estreia na Libertadores, o Fluminense vive a expectativa pelo retorno à competição após oito anos. E se internamente há a esperança de chegar às fases finais mesmo com pouco dinheiro investido, o clube não chegará ao torneio com um status tão "baixo" de seu elenco. Isso porque, de acordo com o site "Transfermarkt", o Tricolor tem o décimo plantel mais caro da competição continental.

> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista

Dentre os 32 participantes da Libertadores, o Flu vale 48,7 milhões de euros (cerca de R$ 326,3 milhões na cotação atual). Dos integrantes do Grupo D, o Flu perde apenas para o River Plate (ARG), que é o terceiro colocado com um elenco valendo R$ 114,5 milhões de euros (R$ 767,1 milhões). Os outros clubes do top-10 são Flamengo (1º), Palmeiras (2º), Boca Juniors (ARG) (4º), Atlético-MG (5º), Internacional (6º), Vélez Sarsfield (ARG) (7º), São Paulo (8º) e Santos (9º). Veja todos os valores abaixo.

Veja a tabela completa da Libertadores

Ainda de acordo com o site, o jogador do plantel tricolor mais valioso é o atacante Marcos Paulo, que nem vem sendo utilizado pelo Fluminense por conta do pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid. O valor de mercado é de 9 milhões de euros (R$ 60 milhões), mas ele deixará o clube de graça após o fim do contrato em julho.

O Tricolor carioca estreia no torneio nesta quinta-feira, às 19h, recebendo o River Plate no Maracanã. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.Confira o top-10 dos elencos mais valiosos da Libertadores 2021: