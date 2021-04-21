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futebol

Fluminense tem o décimo elenco mais caro da Libertadores; veja o ranking

Entre os integrantes do Grupo D, Tricolor perde apenas para o River Plate, adversário desta quinta-feira, que tem o terceiro plantel mais valioso...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 14:27
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
A pouco mais de 24 horas da estreia na Libertadores, o Fluminense vive a expectativa pelo retorno à competição após oito anos. E se internamente há a esperança de chegar às fases finais mesmo com pouco dinheiro investido, o clube não chegará ao torneio com um status tão "baixo" de seu elenco. Isso porque, de acordo com o site "Transfermarkt", o Tricolor tem o décimo plantel mais caro da competição continental.
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Dentre os 32 participantes da Libertadores, o Flu vale 48,7 milhões de euros (cerca de R$ 326,3 milhões na cotação atual). Dos integrantes do Grupo D, o Flu perde apenas para o River Plate (ARG), que é o terceiro colocado com um elenco valendo R$ 114,5 milhões de euros (R$ 767,1 milhões). Os outros clubes do top-10 são Flamengo (1º), Palmeiras (2º), Boca Juniors (ARG) (4º), Atlético-MG (5º), Internacional (6º), Vélez Sarsfield (ARG) (7º), São Paulo (8º) e Santos (9º). Veja todos os valores abaixo.
Veja a tabela completa da Libertadores
Ainda de acordo com o site, o jogador do plantel tricolor mais valioso é o atacante Marcos Paulo, que nem vem sendo utilizado pelo Fluminense por conta do pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid. O valor de mercado é de 9 milhões de euros (R$ 60 milhões), mas ele deixará o clube de graça após o fim do contrato em julho.
O Tricolor carioca estreia no torneio nesta quinta-feira, às 19h, recebendo o River Plate no Maracanã. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.Confira o top-10 dos elencos mais valiosos da Libertadores 2021:
1 - Flamengo (BRA) - 128,8 milhões de euros2 - Palmeiras (BRA) - 119,2 milhões de euros3 - River Plate (ARG) - 114,5 milhões de euros4 - Boca Juniors (ARG) - 94,8 milhões de euros5 - Atlético-MG (BRA) - 81,2 milhões de euros6 - Internacional (BRA) - 71,3 milhões de euros7 - Vélez Sarsfield (ARG) - 66,5 milhões de euros8 - São Paulo (BRA) - 61,8 milhões de euros9 - Santos (BRA) - 55,2 milhões de euros10 - Fluminense (BRA) - 48,7 milhões de euros

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