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Fluminense tem nove jogadores pendurados e um suspenso em confronto com o Bahia; veja a lista

Tricolor pode garantir a vaga na Libertadores já nesta rodada e depois enfrenta a Chapecoense em casa na última partida da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 14:32

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 14:32

O Fluminense terá praticamente um time inteiro de jogadores pendurados no confronto com o Bahia, neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista tem Manoel, Danilo Barcelos, Marlon, Wellington, Yago Felipe, Jhon Arias, Gabriel Teixeira, Fred e Matheus Martins, além do técnico Marcão. O zagueiro David Braz está suspenso. Caso algum deles leve o cartão amarelo, ficará fora da última rodada da competição na próxima quinta-feira, às 21h30, contra a Chapecoense, no Maracanã. A torcida promete grande festa com mais de 28 mil ingressos vendidos.
Veja a tabela do Brasileirão
Vale lembrar que o centroavante Fred acabou sendo apenas advertido e liberado para atuar nas últimas duas partidas do campeonato após julgamento no STJD pela confusão ocorrida após a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, pela 32ª rodada.
O Fluminense pode garantir a classificação pelo menos para as primeiras fases da Libertadores já nesta rodada. Para isso, precisa vencer e, se quiser sonhar com o G6, torce para o Red Bull Bragantino empatar ou perder do já campeão Atlético-MG.
Crédito: FredéumdosjogadorespenduradosdoFluminenseparaapróximarodada(Foto:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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