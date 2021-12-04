Fluminense tem nove jogadores pendurados e um suspenso em confronto com o Bahia; veja a lista

O Fluminense terá praticamente um time inteiro de jogadores pendurados no confronto com o Bahia, neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista tem Manoel, Danilo Barcelos, Marlon, Wellington, Yago Felipe, Jhon Arias, Gabriel Teixeira, Fred e Matheus Martins, além do técnico Marcão. O zagueiro David Braz está suspenso. Caso algum deles leve o cartão amarelo, ficará fora da última rodada da competição na próxima quinta-feira, às 21h30, contra a Chapecoense, no Maracanã. A torcida promete grande festa com mais de 28 mil ingressos vendidos.

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Vale lembrar que o centroavante Fred acabou sendo apenas advertido e liberado para atuar nas últimas duas partidas do campeonato após julgamento no STJD pela confusão ocorrida após a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, pela 32ª rodada.

O Fluminense pode garantir a classificação pelo menos para as primeiras fases da Libertadores já nesta rodada. Para isso, precisa vencer e, se quiser sonhar com o G6, torce para o Red Bull Bragantino empatar ou perder do já campeão Atlético-MG.