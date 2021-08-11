Fluminense tem nove jogadores no elenco que já estiveram nas quartas da Libertadores

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

Além do técnico Roger Machado, a maioria do elenco do Fluminense vai fazer a estreia nas quartas de final da Libertadores. Com diversos atletas que nunca haviam disputado o torneio na carreira, nove jogadores já chegaram a este estágio, sendo o atacante Fred, o meia Nene e o lateral-esquerdo Egídio entre os titulares. O Flu recebe o Barcelona de Guayaquil (EQU) nesta quinta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Além dos três mais experientes, Paulo Henrique Ganso foi campeão em 2011 e semifinalista em 2012 pelo Santos, além de chegar novamente à semi em 2016 com o São Paulo, quando Hudson também estava no elenco. O volante, porém, está lesionado. Outros que já avançaram foram Nonato, com o Internacional em 2012, quando caiu para o Flamengo nas quartas, além de Cazares, com o Atlético-MG em 2016.

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​O zagueiro David Braz, reserva, disputou as quartas em 2017 as quartas justamente contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), quando acabou eliminado com o Santos. Em 2010, caiu com o Flamengo para a Universidad de Chile (CHI). Foi para o time Rubro-Negro, inclusive, que o defensor e o Grêmio saíram em 2019. No ano passado, ele chegou até as quartas com a equipe gaúcha, mas perdeu para o Santos. No caso de Manoel, foi eliminado com o Cruzeiro em 2015 pelo River Plate (ARG) e em 2018 pelo Boca Juniors (ARG) nas quartas. Fred chegou até as quartas com o Fluminense em 2012 e 2013, além de 2018 com o Cruzeiro ao lado de Egídio, que já havia chegado neste estágio também em 2014. Já Nene foi para a semifinal com o Santos em 2003.

Vale lembrar que, além deles, Muriel, Wellington (esteve no banco pelo Internacional em 2015 na semifinal), Lucca, Danilo Barcelos, Abel Hernández e Raúl Bobadilla também já haviam jogado na competição.

Com três derrotas seguidas no Brasileirão, o Fluminense aposta na melhora quando se trata de Libertadores para sonhar com a semifinal. Quem avançar encara Flamengo ou Olímpia (PAR). Na competição, o Tricolor ficou em primeiro na fase de grupos, à frente do River Plate, e eliminou o Cerro Porteño (PAR) nas oitavas. O jogo será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A volta, no Monumental, é na próxima semana dia 19, no mesmo horário.