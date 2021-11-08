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Fluminense tem mais de R$ 190 mil de prejuízo em clássico com o Flamengo no Maracanã

Renda ficou apenas a cargo do Tricolor, que era o mandante da partida; Flu optou por vender apenas 20 mil ingressos para reduzir despesas...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 15:28

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 15:28

Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
No jogo em que teve melhor número de pessoas até o momento, o Fluminense viu o clássico com o Flamengo dar um prejuízo de R$ 193.145,01 no Maracanã. A partida, vencida pelo Tricolor por 3 a 1, teve um público pagante de 9.099 e presente de 10.029 no que foi o primeiro jogo com a presença de torcida visitante. As despesas ficaram por conta do Flu, que era o mandante. Para reduzir custos, o Flu optou por manter a venda de apenas 20 mil ingressos. A renda ficou em R$ 477.212,00, mas as despesas foram de 670.357,01. Em termos de comparação, esse último valor costumava ficar na casa dos R$ 200 mil em partidas sem público ao longo da pandemia.
Veja a tabela do Brasileirão
Desde a volta dos torcedores ao estádio, o Fluminense fez quatro jogos no Maracanã. Diante do Fortaleza, o prejuízo ficou em R$ 610.638,62 com a presença de 3.187 pessoas. No confronto com o Atlético-GO, há cerca de um mês, a CBF ainda não divulgou os números. Além disso, houve o Fla-Flu e o jogo com o Sport, no último sábado.Até o momento, o Fluminense soma mais de R$ 5.289.870,87 de prejuízo na atual temporada. As únicas partidas que não foram contabilizadas são das oitavas e quartas de final da Libertadores, contra Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil, pois os números não estão disponíveis, além do duelo com o Atlético-GO, ainda não divulgado pela CBF. Na divisão entre as competições são R$ 1.443.454,83 no Carioca, R$ 638.193,05 na Copa do Brasil, R$ 2.448.019,78 até o momento no Brasileirão e R$ 490.203,21 na fase de grupos da competição continental.
O próximo encontro com a torcida será no domingo, às 18h15, contra o Palmeiras. Antes disso, o Flu entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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