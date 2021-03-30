Fluminense tem interesse na contratação de David Braz, do Grêmio

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Com a dificuldade de fechar um acordo com David Duarte, do Goiás, o Fluminense tem interesse na contratação de David Braz, zagueiro do Grêmio. Com vínculo até dezembro de 2021, o jogador acabou perdendo espaço como titular, mas é um homem de confiança do técnico Renato Portaluppi. A princípio o negócio seria por empréstimo.

Nas conversas para ter o atleta do Goiás, o Flu apresentou duas propostas, mas o clube goiano busca uma compensação financeira bem além do que o Tricolor carioca pode pagar neste momento. Já o defensor do Grêmio está na lista de pendências e poderia renovar por mais uma temporada, mas pode ver no Flu a possibilidade de atuar mais.

Com Luccas Claro, Nino, Matheus Ferraz e Frazan no elenco, o Fluminense busca no mercado outro zagueiro. Este precisaria ter como característica ser mais construtor, como é Nino. O Flu chegou a ficar otimista para ter David Duarte, mas a dificuldade para liberação pesou. Vale lembrar que o clube está aumentando o investimento em salários, mas, mesmo assim, não tem condições financeiras de realizar compras de atletas.