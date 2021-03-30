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futebol

Fluminense tem interesse na contratação de David Braz, do Grêmio

Clube tem encontrado dificuldades para acertar com David Duarte, do Goiás, e vê no defensor do clube gaúcho outra alternativa para a zaga...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:10

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 17:10
Crédito: AFP
Com a dificuldade de fechar um acordo com David Duarte, do Goiás, o Fluminense tem interesse na contratação de David Braz, zagueiro do Grêmio. Com vínculo até dezembro de 2021, o jogador acabou perdendo espaço como titular, mas é um homem de confiança do técnico Renato Portaluppi. A princípio o negócio seria por empréstimo.
Nas conversas para ter o atleta do Goiás, o Flu apresentou duas propostas, mas o clube goiano busca uma compensação financeira bem além do que o Tricolor carioca pode pagar neste momento. Já o defensor do Grêmio está na lista de pendências e poderia renovar por mais uma temporada, mas pode ver no Flu a possibilidade de atuar mais.
Com Luccas Claro, Nino, Matheus Ferraz e Frazan no elenco, o Fluminense busca no mercado outro zagueiro. Este precisaria ter como característica ser mais construtor, como é Nino. O Flu chegou a ficar otimista para ter David Duarte, mas a dificuldade para liberação pesou. Vale lembrar que o clube está aumentando o investimento em salários, mas, mesmo assim, não tem condições financeiras de realizar compras de atletas.
Aos 33 anos, David Braz soma 66 partidas com a camisa do clube gaúcho, onde chegou em 2019. Ele marcou sete gols nesse período. Antes disso, teve passagens por Sivasspor (TUR), Santos, Vitória, Flamengo, Parathinaikos (GRE) e Palmeiras, onde se formou.

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