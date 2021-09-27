Fluminense tem dois jogadores na seleção da 22ª rodada do Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

No último domingo, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Por votação popular através do perfil oficial do Brasileirão no Twitter, Calegari e Luz Henrique foram selecionados para integrar a seleção da rodada.

> Confira a tabela e os jogos da Série ACom a lesão de Samuel Xavier, o lateral-direito Calegari começou a partida como titular e fez uma boa partida, foi seguro na defesa e apoiou bem o ataque. Luiz Henrique foi o melhor em campo pelo Fluminense, deu velocidade à equipe, construiu grandes jogadas e marcou gol.

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