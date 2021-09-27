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futebol

Fluminense tem dois jogadores na seleção da 22ª rodada do Brasileirão

Por voto popular, Calegari e Luiz Henrique representam o Tricolor na seleção da rodada da Série A do Brasileirão
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Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 15:03
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
No último domingo, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Por votação popular através do perfil oficial do Brasileirão no Twitter, Calegari e Luz Henrique foram selecionados para integrar a seleção da rodada.
> Confira a tabela e os jogos da Série ACom a lesão de Samuel Xavier, o lateral-direito Calegari começou a partida como titular e fez uma boa partida, foi seguro na defesa e apoiou bem o ataque. Luiz Henrique foi o melhor em campo pelo Fluminense, deu velocidade à equipe, construiu grandes jogadas e marcou gol.
+ ATUAÇÕES: Luiz Henrique brilha em vitória do Fluminense e recebe a maior nota; veja o time
A seleção da 22º rodada do Brasileirão é composta por: Daniel (Internacional); Calegari (Fluminense), Marcelo Benevenuto (Fortaleza), Junior Alonso (Atlético-MG) e Paulo Victor (Internacional); Rodrigo Dourado (Internacional), Ederson (Fortaleza), Luiz Henrique (Fluminense) e Michael (Flamengo); Roger Guedes (Corinthians) e Yuri Alberto (Internacional) - Técnico: Sylvinho (Corinthians). O próximo compromisso do Fluminense é no domingo, às 18:15h, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 23º rodada da Série A do Brasileirão.

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