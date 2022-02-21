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futebol

Fluminense tem a melhor defesa entre os times da Série A em 2022

Tricolor sofreu apenas dois gols e venceu os últimos sete jogos na temporada; time volta a campo nesta terça-feira pela Libertadores...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 12:41
Se o ataque ainda levanta certa dúvida, no setor defensivo o Fluminense está bem servido. Em oito jogos na temporada, o Tricolor sofreu apenas dois gols e, por isso, é dono da melhor defesa entre todos os times da Série A em 2022 – o Ceará também levou somente dois gols, mas com dois jogos a menos. São sete vitórias e uma derrota até aqui.O Flu é líder isolado do Campeonato Carioca, com 21 pontos, e tem aproveitamento de 87,5%. O time também é o que menos permite finalizações aos adversários (62 no total e média de 7,7) e conclusões na direção do gol (27 ao todo e média de 3,4), segundo estatísticas do “Footstats”.
Agora, o Fluminense volta as atenções para a estreia na Libertadores, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Millonarios (COL), em Bogotá. A solidez defensiva se mantém mesmo com as mudanças que o técnico Abel Braga já fez no setor para rodar a equipe. Manoel, um dos reservas que já iniciou algumas partidas, falou sobre o trabalho coletivo.
- A gente fica feliz com esses números. É um trabalho de todos, em conjunto, e isso passa mais segurança para o resto do time, para os volantes mais à frente e aos nossos atacantes. A gente está no caminho certo, isso mostra a força do nosso grupo. Mas não ganhamos nada ainda. Vamos continuar assim para seguir em busca de títulos para esse ano - disse ao site oficial.
- A gente tem jogadores muito inteligentes, que dentro da partida conseguem mudar o posicionamento, conversando. A gente fica feliz com os resultados. Como falei, é um trabalho de todo mundo. Estão todos de parabéns e vamos tentar manter esse nível de atuações para alcançar nossos objetivos - completou.
Crédito: FelipeMelo,NinoeDavidBrazsãoostitularesdadefesadoFluminense(Foto:LucasMerçon/FFC

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