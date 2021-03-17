Fluminense tem 97,6% de acerto nos desarmes tentados no Campeonato Carioca 2021; veja mais números

Embora não tenha entrado em campo com força máxima no Campeonato Carioca, o Fluminense já começa a ganhar a própria identidade para a temporada de 2021. Uma das características que chama a atenção são os números do sistema defensivo. Até aqui, o Tricolor tentou 42 desarmes e errou apenas um, o que representa um aproveitamento de 97,6%.+ O Fluminense voltou! Relembre as campanhas do Tricolor na LibertadoresA média de desarmes tentados dos times no Campeonato Carioca é de 14,5 por jogo, enquanto a do Fluminense é de 14. No entanto, o aproveitamento médio dos times da competição é de aproximadamente 86,4%. Isso mostra como o Tricolor está acima dos rivais nesse ponto. Apesar de já ter sofrido cinco gols até aqui, estes números evidenciam um ponto positivo do sistema defensivo do Fluminense para o decorrer da temporada. Aliás, o único desarme errado da equipe aconteceu no segundo tempo da partida contra o Resende. Portanto, o Tricolor está com 100% de aproveitamento nos desarmes desde a segunda rodada do Carioca.INTERCEPTAÇÕES