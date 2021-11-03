Fluminense tem 11 jogos sem fazer gol no Brasileirão e chega a quase 120 dias sem virar uma partida

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense vive um dos momentos mais complicados da temporada, acumulando a cada partida uma série de atuações ruins na reta final e decisiva do Campeonato Brasileiro. O mês de outubro não deixará saudades, mas liga um importante alerta. Em sete partidas, os jogadores do Tricolor só marcaram gols na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo e no triunfo contra o Athletico-PR, Zé Ivaldo fez contra. Tirando isso, a equipe passou em branco.Só neste Brasileirão, o Flu já soma 11 jogos sem balançar a rede em 29 disputados e em oito deles terminou derrotado. Sair atrás no placar também não tem sido bom negócio para a equipe de Marcão, que chegará no sábado a 119 dias sem conseguir virar uma partida. A última foi justamente contra o adversário do dia, o Sport, na vitória por 2 a 1 na Ilha do Retiro.

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Em toda temporada o Flu só virou três jogos. Além do Sport, na vitória por 4 a 1 sobre o Madureira, no Carioca, e contra o Santa Fe, na Libertadores, por 2 a 1. Quando saiu atrás, o Fluminense conseguiu buscar oito empates, mas sofreu 16 derrotas nas 60 partidas disputadas até o momento, o que mostra que o problema não é atual.Com relação aos jogos sem marcar, o Tricolor empatou com São Paulo e Ceará no primeiro turno, além do Atlético-GO no segundo. No entanto, perdeu para os goianos no duelo fora de casa, alem de Grêmio, Palmeiras, América-MG, Fortaleza, Corinthians, Santos e Ceará, esses últimos nas rodadas passadas da competição nacional.

Em toda temporada desde o retorno do elenco principal, o Fluminense só foi ficar um jogo sem fazer gol justamente na estreia do Brasileiro diante do São Paulo. Em outras competições isso só ocorreu no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, na derrota por 1 a 0.

De acordo com o "Footstats", o Flu é apenas o 14º time que mais finaliza certo no Brasileirão, com 121 em 29 jogos. No número total, o Tricolor, que chutou 294 vezes, só fica à frente do Atlético-GO, com 275, e do Corinthians, com 292. Os jogadores que mais somam finalizações no alvo no Fluminense são Lucca, Luiz Henrique e Fred, com 12 cada. Para se ter ideia, Yuri Alberto, do Internacional, lidera essa estatística com 40 chutes.