Fluminense sub-15 vence o Vasco e assume liderança da Copa Rio; sub-17 empata com o rival

A sexta-feira do Fluminense começou com a disputa pela liderança da Copa Rio. Em jogos contra o Vasco, líder da competição, as categorias sub-15 e sub-17, conquistaram uma vitória e um empate, respectivamente. Separados por dois pontos da primeira colocação, os Moleques de Xerém mais novos conquistaram a liderança na primeira fase, enquanto a equipe dos mais velhos segue em segundo lugar. O primeiro jogo, do Flu sub-15, terminou em vitória tricolor por 2 a 1, com gols de Riquelme e Isaque. Mesmo com um a menos em campo, a equipe conseguiu segurar o resultado e saiu com a vitória. Já o sub-17 empatou por 3 a 3, com gols de Luis Fernando, João Lourenço e Agner, que também deu uma assistência. O Tricolor ainda marcou um gol a mais que poderia decidir o confronto, mas foi anulado. Nesta quarta-feira, o Fluminense sub-17 entra em campo novamente, desta vez para enfrentar o Comercial-MA, pela estreia na Copa do Brasil na categoria. Na Copa Rio, as categorias de base encaram o Resende, no próximo sábado, às 15h, no CT Vale das Laranjeiras.