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Fluminense sofre penhora milionária em toda a receita da transmissões de Fla-Flus

De acordo com a ação na Justiça, a dívida do tricolor com o banco ultrapassa os R$ 8 milhões; clube transmitiu clássico da Taça Rio e da final do Carioca...

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 20:20

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 20:20
Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE FC
O Fluminense sofreu uma penhora da Caixa Econômica Federal dos valores obtidos com as transmissões dos Fla-Flus válidos pela final da Taça Rio e pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca pela FluTV, canal no Youtube do clube. A decisão do Alfredo Jara Moura, da Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ), determina o bloqueio de R$ 8.723.502,55.
A ação corre desde 2003 e determinou também que a TV Globo repasse 15% dos valores de transmissão que o Tricolor teria direito. A informação foi publicada em primeira mão pelo portal "Esporte News Mundo" e confirmada pelo LANCE!.
Essa dívida havia sido parcelada em janeiro de 2016, mas o acordo foi rescindido em abril de 2019 por descumprimento das condições estabelecidas entre as partes. Por isso, a Caixa entrou com o pedido de penhora sobre a renda de bilheteria de todos jogos do Fluminense. Como não há público nas partidas, este pedido foi, por ora, indeferido. Portanto, o banco requereu a penhora sobre os direitos de transmissão.

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