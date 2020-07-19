Fluminense sofre penhora milionária em toda a receita da transmissões de Fla-Flus

Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE FC

O Fluminense sofreu uma penhora da Caixa Econômica Federal dos valores obtidos com as transmissões dos Fla-Flus válidos pela final da Taça Rio e pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca pela FluTV, canal no Youtube do clube. A decisão do Alfredo Jara Moura, da Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ), determina o bloqueio de R$ 8.723.502,55.

A ação corre desde 2003 e determinou também que a TV Globo repasse 15% dos valores de transmissão que o Tricolor teria direito. A informação foi publicada em primeira mão pelo portal "Esporte News Mundo" e confirmada pelo LANCE!.