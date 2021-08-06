Fluminense sinaliza esforço para retorno do público nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou nesta sexta-feira que pretende garantir o retorno da torcida aos jogos da Copa do Brasil e, em especial, da Libertadores. Em live na FluTV, o mandatário disse que protocolou pedido junto à prefeitura para a liberação de 10% da capacidade do Maracanã para a partida entre Tricolor e Barcelona de Guayaquil, na Libertadores. Na transmissão, Mário alegou que está em contato com a diretoria do clube equatoriano e que ficou estabelecido que as torcidas poderão comparecer caso as autoridades responsáveis permitam, independente da possibilidade no outro país. - Estamos propondo que se aplique o protocolo da Prefeitura, que está válido a partir de setembro: que as pessoas com o ciclo completo de vacina possam ir ao estádio, mas no limite máximo de 4,5 mil pessoas, que é 10% da capacidade tirando gratuidades, camarote, etc. Como se fizermos 10 ou 20 mil pessoas não teríamos retorno financeiro e entendemos que precisamos fazer um evento-teste, estamos propondo à Prefeitura que este seja um “evento-teste” com a participação da Prefeitura. Ou seja, o jogo do Fluminense na quinta-feira seria um “evento-teste” utilizado pelo Fluminense e pela Prefeitura para reabrir o Maracanã - disse.