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Fluminense sinaliza esforço para retorno do público nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil

Diretoria do clube protocolou pedido de retorno de 10% da torcida para as quartas de final da Libertadores, contra o Barcelona (EQU)...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 16:13
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou nesta sexta-feira que pretende garantir o retorno da torcida aos jogos da Copa do Brasil e, em especial, da Libertadores. Em live na FluTV, o mandatário disse que protocolou pedido junto à prefeitura para a liberação de 10% da capacidade do Maracanã para a partida entre Tricolor e Barcelona de Guayaquil, na Libertadores. Na transmissão, Mário alegou que está em contato com a diretoria do clube equatoriano e que ficou estabelecido que as torcidas poderão comparecer caso as autoridades responsáveis permitam, independente da possibilidade no outro país. - Estamos propondo que se aplique o protocolo da Prefeitura, que está válido a partir de setembro: que as pessoas com o ciclo completo de vacina possam ir ao estádio, mas no limite máximo de 4,5 mil pessoas, que é 10% da capacidade tirando gratuidades, camarote, etc. Como se fizermos 10 ou 20 mil pessoas não teríamos retorno financeiro e entendemos que precisamos fazer um evento-teste, estamos propondo à Prefeitura que este seja um “evento-teste” com a participação da Prefeitura. Ou seja, o jogo do Fluminense na quinta-feira seria um “evento-teste” utilizado pelo Fluminense e pela Prefeitura para reabrir o Maracanã - disse.
> Confira o chaveamento das eliminatórias da Copa do BrasilJá na Copa do Brasil, a decisão depende da reciprocidade. Isso porque a CBF definiu que os confrontos só podem ter público caso os portões sejam abertos nos jogos de ida e volta, a fim de não promover desequilíbrio esportivo. Assim, o Fluminense aguarda o parecer de Minas Gerais, uma vez que o próximo adversário do time na competição será o Atlético-MG. Na última semana, a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a realização de jogos com 10% da capacidade de torcida dos estádios. Serão permitidos somente torcedores que tenham tomado a segunda dose, ou dose única, da vacina contra a Covid-19.

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