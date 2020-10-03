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futebol

Fluminense sela acordo de patrocínio com o Hotel Nacional

Marca será estampada no uniforme do Tricolor das Laranjeiras a partir deste domingo, no clássico diante do Botafogo. Acordo é válido até o final do Carioca de 2021...

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 19:24
Crédito: 'Esse é nosso segundo contrato conquistado dentro do período de pandemia', diz Mário Bittencourt, presidente do Fluminense (Reprodução / Site oficial do Fluminense
O Fluminense apresentará uma novidade no clássico diante do Botafogo. O clube anunciou neste sábado que fechou acordo com o Hotel Nacional. A marca do conglomerado estampará a frente dos calções do uniforme tricolor a partir deste domingo, às 11h, no Nilton Santos.
O vínculo será válido até o final do Campeonato Carioca de 2021. Mandatário do Fluminense, Mário Bittencourt exaltou que o acordo é feito em meio ao momento desafiador causado pela pandemia de Covid-19.
- Essa será uma importante parceria, com uma grande empresa do segmento de turismo. Mostra que, nesse momento, o clube está se movimentando e mantendo sua marca valorizada no mercado. Esse é nosso segundo contrato conquistado dentro do período de pandemia, deixando claro que continuamos no caminho certo - declarou.
CMO de Marketing do grupo WAM, detentora da administração do Hotel Nacional, Marco Gonzaga valorizou a relevância de selar parceria com o Tricolor das Laranjeiras.
- Sabemos da nossa responsabilidade e a nossa meta é ajudar no que for possível para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. A parceria com o Fluminense é mais uma etapa deste pensamento do grupo e que, com certeza, não irá parar apenas neste ano do campeonato - e, em seguida, frisou:
- O Tricolor vem agregar ao grupo a paixão dos brasileiros pelo futebol e demonstrar que nosso objetivo, juntos, é o bem-estar do povo - completou.

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