Fluminense se torna um dos dez brasileiros com mais vitórias em Libertadores

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

O Fluminense poderia perder por até um gol de diferença para o Cerro Porteño, nessa terça-feira, que ainda assim se classificaria para as quartas de final da Libertadores. O Tricolor, porém, fez melhor: venceu o duelo no Maracanã por 1 a 0, e avançou com ainda mais moral para a próxima fase.

O gol de Fred, de pênalti, garantiu a 31ª vitória do clube na história da disputa continental. Número que coloca agora o time das Laranjeiras entre os dez brasileiros com mais partidas vencidas em todos os tempos na competição sul-americana. O Fluminense deixou para trás exatamente um rival carioca: o Vasco, que tem 30.

A equipe do Brasil com mais vitórias é o Palmeiras: 115 em 205 jogos. O Grêmio aparece um pouco atrás, com 108, seguido pelo São Paulo, com 96. O River Plate, da Argentina, com 118, lidera o ranking geral. Veja o top 10 brasileiro:

CLUBES BRASILEIROS COM MAIS VITÓRIAS NA LIBERTADORES1º - Palmeiras - 1152º - Grêmio - 1083º - São Paulo - 954º - Cruzeiro - 955º - Santos - 836º - Flamengo - 777º - Internacional - 678º - Corinthians - 649º - Atlético-MG - 4510º - Fluminense - 31