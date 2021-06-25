Fluminense se reapresenta para sequência de jogos no Rio; Calegari treina

Depois de duas partidas fora de casa, o Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira, para iniciar a preparação visando a partida com o Corinthians, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia ficou por conta da presença de Calegari, que participou sem problemas da atividade.
+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
O lateral-direito foi substituído no intervalo da derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no domingo. Samuel Xavier, que entrou em seu lugar, também precisou sair. O veterano ainda está com dores na coxa esquerda e não deve ser relacionado para a partida em São Januário, às 16h (de Brasília).
Veja a tabela do Brasileirão
O elenco folgou na última quinta-feira e terá duas atividades até voltar ao campo. O técnico Roger Machado ainda não tem definições sobre o time que mandará a campo e deve resolver neste sábado de manhã.
Depois de atuar duas vezes fora de casa, o Flu terá jogos diante do Corinthians, Athleitico, Flamengo e Ceará. Dois deles serão em São Januário e o segundo no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O clássico também deve ser lá.