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Fluminense se reapresenta com 30 jogadores; veja a lista completa

Tricolor ainda não conta com Felipe Melo, Cano e Luiz Henrique, todos com Covid-19, além de Cristiano, não anunciado...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 16:51

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 16:51

O Fluminense se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT Carlos Castilho para dar início à temporada 2022. Os únicos desfalques foram Felipe Melo, Germán Cano e Luiz Henrique, todos com Covid-19. O último, inclusive, deu positivo durante os exames com todo elenco. O lateral-esquerdo Cristiano ainda não chegou também.Sem Pedro Rangel, que não renovou após o fim do contrato, Gustavo Ramalho será o quarto goleiro. Entre os meio-campistas, Hudson se reapresentou, mas renovou apenas por alguns meses para finalizar a recuperação da grave lesão sofrida em 2021. Ele está na reta final do processo. O atacante Lucca não estava com o elenco pois negocia a rescisão.
Vale lembrar que o treinador ainda não pode contar com nomes como John Kennedy, Matheus Martins e Wallace, todos mandados para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eles são do elenco profissional, mas foram ganhar mais rodagem. A final está marcada para 25 de janeiro. O Flu já está na segunda fase.
Com relação aos jogadores que estão com Covid, Felipe Melo e Cano devem ir ao CT ainda nesta semana. Na última semana, o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soranz, publicou uma uma resolução reduzindo para sete dias o período mínimo recomendado para isolamento em casos confirmados. Já Luiz Henrique deve estar liberado na segunda-feira.VEJA A LISTA COMPLETA:
Goleiros: Gustavo Ramalho, Marcos Felipe, Muriel e Pedro Rangel.Laterais: Calegari, Danilo Barcelos, Mario Pineida, Marlon e Samuel Xavier.Zagueiros: David Braz, David Duarte, Luan, Luccas Claro, Manoel, Matheus Ferraz e Nino.Meio-campistas: André, Cazares, Hudson, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Paulo Henrique Ganso Wellington e Yago Felipe.Atacantes: Caio Paulista, Fred, Gabriel Teixeira e Willian.
Crédito: FluminensesereapresentounoCTCarlosCastilho(Foto:LucasMerçon/FFC

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