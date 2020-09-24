Fluminense se prepara para a decisão contra o Atlético-GO; Confira o retrospecto recente na Copa do Brasil

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense terá pela frente uma decisão nesta quinta contra o Atlético-GO, às 20h, em Goiânia, que será crucial para o futuro da temporada. Caso o Tricolor consiga a classificação, voltará a fase de oitavas de finais da competição e garantirá uma premiação de R$ 2,6 milhões. Uma importante quantia diante dos problemas financeiros do clube.

Por ter vencido por 1 a 0 no Maracanã, a equipe de Odair Hellmann terá a vantagem do empate e a volta de jogadores importantes, que foram poupados no último jogo contra o Sport, pelo Brasileirão, na Ilha do Retiro. Nenê, Michel Araújo e Dodi são peças essenciais no esquema do treinador e fizeram falta na partida de Recife.

Para o confronto, a principal dúvida é no ataque, já que desde a saída de Evanilson, o comandante tricolor ainda não conseguiu encaixar e arrumar o sistema ofensivo. O garoto Luiz Henrique, Marcos Paulo e Felippe Cardoso são as opções que disputam a posição para jogarem ao lado de Wellington Silva na linha de frente. O experiente Fred voltou a treinar após a quarentena, mas não foi relacionado para o jogo. Uma eliminação em Goiânia pode aumentar a pressão sobre o trabalho de Odair, que foi eliminado na Copa Sul-Americana para o Unión La Calera, do Chile, antes da pandemia. O técnico busca corrigir os erros para avançar na luta pelo bi do torneio. No domingo, sofreu um gol por erros individuais e ao pressionar o adversário, não conseguiu converter as chances em gols.

Diante disso, a equipe terá de quebrar alguns tabus para avançar. Desde 2015, o Fluminense não elimina um time da série A no torneio. Naquele ano, o time carioca eliminou o Grêmio após dois empates: 1 a 1 no Sul e 0 a 0 no Rio de Janeiro. Com isso, o gol qualificado do ídolo Fred garantiu a vaga. Esta também foi a última edição em que o Fluminense chegou longe no torneio, perdendo nas semifinais para o Palmeiras nos pênaltis.

Campeão em 2007, o Flu terá que superar seu histórico recente na competição e em jogos eliminatórios. Em relação à mata-matas, pela Copa Sul-Americana, por exemplo, a última vez em que o Flu eliminou um time da atual elite do futebol brasileiro foi em 2009, contra o rival Flamengo.

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