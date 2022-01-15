Fluminense se empenha para apresentar um futebol mais incisivo nesta temporada

O desafio de adequar ao estilo de Abel Braga move o Fluminense a poucos dias do início da temporada de 2022. A responsabilidade de tornar o Tricolor das Laranjeiras uma equipe digna de disputar bem competições de grande porte, entre elas a Copa Libertadores, tem a missão árdua de fugir da mesmice.Uma das preocupações da temporada passada do Tricolor das Laranjeiras foi com a qualidade para desenvolver as jogadas. Mas as novidades fazem com que os atletas já vejam o Fluminense mais incisivo.

- Cada treinador tem seu estilo de jogo e tenho certeza que o Abel chega com esse objetivo. E até mesmo pela qualidade que ele encontra aqui dentro do grupo, realmente jogadores com muita qualidade e também com características de um grupo competitivo. Em poucos dias de treino, a gente já tem visto essa determinação, disposição, não só com qualidade para estar criando, mas, sim, sem a bola um time também com uma pegada grande. E é óbvio que o Abel vai preparar sua equipe para ter esse controle, para a gente estar construindo e lá na frente estar fazendo os gols - afirmou Willian Bigode em sua apresentação.

Além de jogadores com mais "vivência" do torneio continental, a diretoria acirrou ainda mais a disputa no lado esquerdo e no setor ofensivo. Cabe a Abel é equilibrar as forças do elenco em meio a uma temporada que exigirá bastante.

Afinal, nomes como Nino e André estão em alta e precisam de segurança para repetirem o alto rendimento do ano anterior. Marcos Felipe se consolidou na meta. Enquanto isto, outros atletas lutam por retomarem seu espaço.

Sobram desafios ao Tricolor das Laranjeiras antes mesmo de Abelão aprontar o time.

- É um privilégio muito grande estar trabalhando com o Abel, com toda a experiência dele. Com toda história que tem no clube, sabe como funciona tudo. Tenho certeza, como vi na fala, nos olhos, na ambição, o desejo de vencer e conquistar. E ele encontra hoje um grupo muito qualificado - disse.