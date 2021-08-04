Fluminense se classifica em noite pouco inspirada e precisará evoluir para sonhar na Libertadores

Logo nos primeiros minutos, o Flu abriu o placar com gol de Nene, que foi invalidado por uma falta de ataque. Sem polêmicas, a partida seguiu e o time seguiu avançando sobre o campo do Cerro. No entanto, foi um dia difícil para a linha de passes. A cada lance, o Tricolor apresentava problemas na avaliação para onde dirigir a bola ou no tempo da recepção. Martinelli, conhecido pela qualidade técnica, falhou mais do que o normal nesse quesito. Veja todos os confrontos da LibertadoresNa transição ofensiva, também houve tropeços. Gabriel Teixeira e Luiz Henrique se precipitaram muitas vezes no posicionamento, fazendo com que Fred ficasse isolado na frente. Os atacantes também sofreram desarmes que proporcionaram contra-ataques do time paraguaio. O problema na frente tem sido recorrente nas últimas partidas.

Porém, mesmo com comunicação complicada no ataque, Fred foi mais participativo que nos últimos jogos em que entrou em campo, e fez a diferença. Flutuando entre o meio-campo e a área, pressionou a zaga e conseguiu provocar um pênalti, que ele mesmo cobrou. Nasceu, então, o gol do Fluminense no Maracanã. Defensivamente, a partida também não transmitiu segurança. Luccas Claro falhou e, no decorrer dos minutos, ficou cada vez mais ausente. Samuel Xavier conseguiu cerrar a marcação e auxiliar Manoel, mas ao se deslocar mais para o ataque na segunda etapa, deixou a linha defensiva exposta. Mesmo sem sofrer gols, o time permitiu diversas finalizações do Cerro no segundo tempo. Diante das investidas do visitante, Marcos Felipe respondeu bem. Sem muito trabalho no primeiro tempo, defendeu os chutes certeiros. Já na segunda etapa, com Egídio também deixando a desejar pelo lado esquerdo, fez diversas defesas, algumas delas difíceis. Com mérito quase exclusivo, segurou o resultado da classificação. Mesmo com o jogo esfriando, o técnico Roger Machado optou por manter o time até os minutos finais, quando fez reposições. Sem trazer inovações, colocou os jogadores de costume em campo, que não conseguiram melhorar o panorama da noite. Ainda que não tenha apresentado um jogo ofensivo, e com problemas técnicos, o Fluminense se valeu da vantagem obtida no Paraguai e conseguiu a classificação para as quartas de final. No entanto, o resultado confortável não apaga que há aspectos que podem - e devem - ser melhorados para que o time avance na competição. Agora o Flu volta as atenções novamente para o Campeonato Brasileiro, de onde vem de duas derrotas consecutivas. No domingo, a equipe visita o América-MG às 16h.