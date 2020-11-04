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futebol

Fluminense se aproxima de acordo para patrocínio master com empresa de apostas

Espaço está vago desde 2018, quando o clube rescindiu o contrato com a "Valle Express"; Tricolor aguarda as garantias bancárias para fechar...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 14:47

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 14:47

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense está próximo de fechar um patrocínio master para o seu uniforme. A empresa é a "Estadium.bet", um site de apostas esportivas que ofereceu cerca de R$ 11,5 milhões até o fim de de 2021. O clube desejava receber um pouco mais, mas as conversas estão próximas de uma conclusão.
A informação foi primeiro veiculada pelo "NetFlu" e pelo canal "Sentimento Tricolor". Agora, o Flu aguarda a apresentação de garantias bancárias por parte da empresa. O clube é cauteloso com relação a isso pois quer ter segurança no negócio após levar calotes das duas últimas parceiras. O espaço está vago desde a rescisão com a "Valle Express", em agosto de 2018.
Fechar um patrocínio master era uma das propostas de campanha de Mário Bittencourt. O mandatário, porém, afirmava que as propostas recebidas estavam abaixo do que ele considerava um valor justo pela camisa do Fluminense. O Tricolor também esteve próximo de fechar com a QVE Brasil para a "omoplata", as as negociações pararam após a empresa ter a licença cassada pela Anvisa.
A "Estadium.bet" patrocina outros 12 clubes do futebol brasileiro: Avaí, Botafogo-PB, Ceará, CRB, Criciúma, Náutico, Paraná, Paysandu, Remo, Portuguesa-SP, Santa Cruz e Vila Nova-GO.
O Fluminense conta com as marcas "Tim" (número), "Zinzane" (mangas), "Doce Rio" (barra inferior dianteira), "Sika" (barra traseira calção) e "Hotel Nacional" (calção frente) estampadas em seu uniforme.

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