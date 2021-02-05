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Fluminense se aproxima de acerto com Roger Machado para a próxima temporada

Treinador tem boa relação com o presidente do clube e deve assumir o lugar de Marcão, que é parte da comissão técnica permanente...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 18:59

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:59

Crédito: Twitter/Campeonato Brasileiro
O Fluminense deve ter um novo treinador em 2021. O Tricolor está próximo de acertar com Roger Machado, sem clube depois de deixar o Bahia. Neste momento não há nada assinado, mas o comandante deve assumir a equipe logo após o término do Campeonato Brasileiro. A informação foi noticiada inicialmente pelo "Netflu" e pelo "ge", e confirmada pelo LANCE!.
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Não é a primeira vez que o treinador de 45 anos está no radar do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt já havia sondado a situação de Roger antes do acerto com Odair Hellmann. Além disso, Pedro Abad, mandatário anterior, também gostava do nome, mas não conseguiu fechar na época.
Mário teve conversas com Roger para falar sobre o planejamento do Flu para a próxima temporada. Neste momento, Marcão tem se reunido com a diretoria para iniciar a avaliação do restante do ano. O ídolo tricolor irá retornar à comissão técnica permanente. Vale lembrar que ele comandava o Sub-23 antes da saída de Odair.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRORoger Machado tem história no Fluminense Gaúcho, ele encerrou a carreira como jogador pelo clube carioca em 2008. Entretanto, seu nome está marcado pelo gol do título da Copa do Brasil, em 2007. Foram 123 jogos e 10 gols marcados entre 2006 e 2008. A identificação com o Flu, aliado à possibilidade de trabalho com os jovens, algo imprescindível no Tricolor, pesaram a favor do treinador.
Como treinador, Roger teve passagens por Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras antes de chegar ao Bahia. Ele conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 2017 pelo Galo e o bi-campeonato baiano, em 2019 e 2020.

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