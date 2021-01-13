Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense se ampara a quatro fatores para bater o Corinthians e arrancar pela Libertadores
futebol

Fluminense se ampara a quatro fatores para bater o Corinthians e arrancar pela Libertadores

Tricolor tem retrospecto recente positivo contra a equipe paulista, vem confiante depois da vitória de virada no Fla-Flu e espera manter a campanha do turno...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 06:00

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 06:00

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Embalado depois da vitória de virada no clássico com o Flamengo, o Fluminense quer seguir o bom momento e conquistar mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, porém, o que está em jogo é bem mais do que apenas uma boa sequência na competição. Contra o Corinthians, na Neo Quimica Arena, o Tricolor faz um confronto direto visando uma das vagas para a Libertadores e defende um bom retrospecto recente. A partida, às 21h30, terá transmissão em tempo real do LANCE!.
> Tem jogo até fevereiro! Veja o calendário do seu time até o final da atual temporada
O primeiro fator que empolga os cariocas é a invencibilidade atual. O Flu não perde para o adversário paulista há exatos dois anos, quatro meses e 25 dias. Desde agosto de 2018, foram quatro vitórias, todas pelo Brasileirão, além de dois empates na Sul-Americana, que eliminaram o Corinthians na edição de 2019. Vale ressaltar que, dos jogadores que marcaram os gols nestas partidas, apenas Nenê poderá repetir o feito. O meia começará no banco, mas foi o responsável por balançar a rede duas vezes no primeiro turno. Os outros que fizeram gol nessas partidas foram Gum (Brasileiro 2018), Pablo Dyego (Sul-Americana 2019), Ganso (Brasileiro 2019) e Evanilson (dois no Brasileiro 2019).
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Outra motivação, talvez a mais importante, para o Fluminense é justamente a vitória no Fla-Flu, com gol de Yago Felipe nos acréscimos. Depois de um primeiro tempo para se esquecer, o Tricolor retornou do intervalo com foco renovado e acabou vencendo o rival. A equipe de Marcão, ainda fora por Covid-19, vinha de três partidas sem vencer e desmotivada, se distanciando da Libertadores. No entanto, o bom resultado no Maracanã pode dar a "retomada" que o Flu precisava.– Sabor importantíssimo. Primeiramente por ser um clássico. Vínhamos de três resultados negativos, conto o do Vasco por ter tomado gol nos acréscimos. Precisava dessa vitória para a retomada da competição. Estava distanciando um pouco da Libertadores, para continuar na briga precisávamos vencer em um jogo dificílimo que foi o de quarta-feira. Acredito que a partir dessa vitória vamos retomar a confiança, o estilo de jogo, entendendo o que Marcão e Aílton querem para dar uma sequência até o final do campeonato - disse Luccas Claro em entrevista coletiva.
BOA CAMPANHA
O terceiro fator que deixa o Fluminense mais confiante é a igualdade com a boa campanha do primeiro turno. Até o momento são 11 pontos conquistados, assim como era àquela altura. Se continuar assim, o Flu poderá comemorar o retorno à Libertadores depois de oito anos. Isso porque na primeira parte do campeonato foram 32 pontos obtidos. Se voltar a fazer esse número, o Tricolor chegaria a 64, mais até do que os 61 projetados para esta temporada por matemáticos.
Por fim, o Fluminense teve uma semana completa de treinamentos. O adversário ainda não entrou em campo em 2021, é verdade, mas o Tricolor precisava destes dias, já que jogará com uma média de 2,3 dias de intervalo até o clássico com o Botafogo, em 23 de janeiro. Para o duelo com o Corinthians, são apenas três desfalques: Felippe Cardoso, suspenso, Marcos Paulo, com dores no pé, e Paulo Henrique Ganso, que se recupera de cirurgia após crise de apendicite.
O Fluminense é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. O Corinthians é o décimo, com 39, mas um jogo a menos. O Palmeiras, sexto colocado, tem 47.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados