Fluminense sai na frente, mas leva o empate do Cuiabá e perde chance de entrar no G6 do Brasileirão

O Fluminense saiu na frente e ameaçava fazer uma partida tranquila, mas sofreu o empate por 2 a 2 com o Cuiabá, nesta segunda-feira, na Arena Pantanal. Os gols do Tricolor foram marcados por Luiz Henrique e Raúl Bobadilla, ambos no primeiro tempo. Já os donos da casa descontaram com Jonathan Cafu e Felipe Marques.
O resultado é ruim para ambos. O Flu perde a chance de entrar no G6 e cai para a oitava posição, com 29 pontos. No próximo domingo, às 16h, o time de Marcão recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã. Já o Cuiabá vem logo em seguida, em nono, com 28, e visita o Atlético-GO no domingo, às 20h30.
Bobadilla marcou um dos gols do Fluminense contra o Cuiabá (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)
A partida mal começou e o Fluminense já saiu na frente. Aos quatro minutos, Luiz Henrique avançou pela direita e deu um forte e bonito chute de canhota, de fora da área, abrindo o placar. Este foi o terceiro gol em quatro jogos para o jovem criado nas categorias de base do clube carioca. Enquanto o Cuiabá tentava acelerar a partida, o Flu chegou menos, mas ampliou aos 19 minutos, quando Danilo Barcelos achou Bobadilla na área e o atacante cabeceou para o fundo do gol.
ABERTO
No entanto, a vantagem durou pouco. Dois minutos depois, Samuel Xavier tentou cortar na área e atingiu Rafael Elias. O árbitro assinalou o pênalti, o 16º contra o tricolor na temporada, e Jonathan Cafu diminuiu para os donos da casa. No geral, o primeiro tempo foi de poucos lances de emoção, apesar dos três gols, e os donos da casa tiveram dificuldades de criar pois o Tricolor optou por ficar menos com a posse.NÃO VALEU
O Fluminense ia ampliando o marcador logo no início do segundo tempo, mas teve o lance anulado após análise no VAR. Luiz Henrique serviu Nonato, que chutou no cantinho e marcou. No entanto, em lance questionável, o árbitro viu participação de Caio Paulista, que estava impedido, na jogada. Assim, o lance foi anulado.
SEGUNDO TEMPO
O Cuiabá foi para cima do Fluminense para tentar buscar pelo menos um ponto, mas encontrou dificuldades para levar perigo real ao gol de Marcos Felipe. Do outro lado, o Tricolor não soube aproveitar os vacilos defensivos e espaços, deixando o jogo aberto. Luiz Henrique, o destaque do jogo, teve grande chance, mas parou em boa defesa de Walter.
IGUAL
O esforço compensou. Aos 30 minutos, o Cuiabá aproveitou um cochilo da defesa do Fluminense e trabalhou a bola até Cabrera, que havia acabado de entrar, cruzar rasteiro no meio para Felipe Marques aparecer livre e deixar tudo igual.
RUIM PARA OS DOIS
Nos minutos finais, o Flu ficou com a bola e buscou os espaços, mas mal conseguiu ameaçar. Aos 44, Yago Felipe chegou a dar um forte chute de fora da área, mas Walter defendeu. Nos últimos minutos ainda deu tempo de Marllon, do Cuiabá, ser expulso após o que o árbitro considerou agressão a Yago Felipe. No placar, nada mudou.
FICHA TÉCNICACUIABÁ 2x2 FLUMINENSE
Data-Hora: 20-09-21 - 20h (de Brasília)Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Éder Alexandre (SC)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (Fifa/SC)
Gols: Luiz Henrique (4'/1ºT) (0-1), Bobadilla (19'/1ºT) (0-2), Jonathan Cafu (22'/1ºT) (1-2), Felipe Marques (30'/2ºT) (2-2)Cartões amarelos: Rafael Elias, Cabrera (CUI), Nonato, Lucca (FLU)Cartões vermelhos: Marllon (51'/2ºT)
CUIABÁ: Walter; Lucas Ramon (João Lucas - intervalo), Marllon, Paulão, Auremir (Uillian Correia - intervalo) e Uendel; Jonathan Cafú, Camilo (Pepê - intervalo) e Rafael Papagaio (Gustavo Nescau - 22'/2ºT); Rafael Gava (Cabrera - 26'/2ºT) e Felipe Marques. Técnico: Jorginho.
FLUMINENSE: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos (Marlon - 43'2ºT); Martinelli, Nonato (Cazares - 22'/2ºT) e Yago Felipe; Luiz Henrique (Arias - 32'/2ºT), Caio Paulista (Lucca - 22'/2ºT) e Bobadilla (John Kennedy - 32'/2ºT). Técnico: Marcão.