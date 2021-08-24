Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense sai na frente, mas Atlético-MG empata e aumenta vantagem na liderança do Brasileirão
futebol

Fluminense sai na frente, mas Atlético-MG empata e aumenta vantagem na liderança do Brasileirão

Fred marcou para o Flu de pênalti ainda no primeiro tempo, mas Sasha diminuiu após grande chance perdida dos mandantes...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 22:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 22:00
Em partida intensa, Fluminense e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, em São Januário. Fred abriu o placar de pênalti para o Tricolor, que chegou a cinco partidas sem vencer na competição. Já Sasha garantiu a igualdade para o Galo, que perdeu a sequência de nove vitórias seguidas.
+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a lista
Com o resultado, o time mineiro dispara na liderança do Brasileirão com 38 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras, em segundo. Já os cariocas chegam a 18, mas caem para a 16ª posição, apenas dois pontos a frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. Na próxima quinta-feira, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez pela Copa do Brasil, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
Veja a tabela do Brasileirão
​TE PEGOUIniciando um novo trabalho com o técnico Marcão, o Fluminense entrou em campo tentando criar oportunidades, mas apostou principalmente na intensidade na marcação para não dar espaços ao Atlético-MG. No momento em que o Galo cresceu e colocou inclusive uma bola na trave, os cariocas abriram o placar. Primeiro, Martinelli arriscou um chute de fora da área, mas Everson fez a defesa. Na sequência, aos 21 minutos, Hulk deixou o braço em Luccas Claro na área. Na cobrança de pênalti, Fred abriu o placar.
EM BUSCAA partir daí, o Atlético-MG passou a tentar ainda mais sair em busca das oportunidades, mas viu o Fluminense se fechar bem. Com investidas sem muito sucesso, houve uma bola no travessão após desvio de Egídio e uma defesa do goleiro Marcos Felipe, mas pouco volume de finalizações perigosas do líder do campeonato.PRECISOU SAIRA má notícia para o Fluminense após o intervalo foi Fred deixando o campo. No fim do primeiro tempo ele recebeu uma pancada no joelho de Nathan Silva, que levou amarelo no lance. O camisa 9 deu lugar a Abel Hernández.
PRESSÃOO Atlético-MG foi para cima e ficou ainda mais tempo com a bola no pé ao longo do segundo tempo. Se no primeiro as chances de perigo foram poucas, depois do intervalo o volume aumentou. Primeiro, Hulk cobrou falta com curva e passou perto, depois, Marcos Felipe defendeu chute de Savarino. Aos 19, o goleiro saiu mal, Nathan Silva antecipou e Hulk chutou sem ângulo na trave. Com as alterações, Gabriel Teixeira deu mais dinâmica para o Flu chegar ao ataque. Já Cuca optou pelas entradas de Keno, Nathan e Sacha para dar mais qualidade no último chute.
CUSTOU CAROAos 36 minutos, Biel teve nos pés a chance de matar a partida. No momento em que o Flu passou a aproveitar melhor os contra-ataques, o jovem recebeu livre na área, chutou de primeira e isolou a bola. Praticamente na sequência da chance perdida pelo Flu, Nathan lançou Eduardo Sasha na área e o atacante chutou. A bola bateu na trave e entrou para igualar o confronto e dividir os pontos em São Januário.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X ATLÉTICO-MG
Data/Hora: 23/08/2021, às 20hLocal: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)
Gols: Fred (24'/1ºT) (1-0), Sasha (38'/2ºT) (1-1)Cartões amarelos: Luiz Henrique, Abel Hernández, Yago Felipe (FLU), Hulk, Nathan Silva (CAM)Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André (Bobadilla - 40'/2ºT), Martinelli (Nonato - 29'/2ºT) e Yago; Lucca (Nene - 40'/2ºT), Luiz Henrique (Gabriel Teixeira - 24'/2ºT) e Fred (Abel Hernández - intervalo). Técnico: Marcão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados