Fluminense renova contrato com atacante Luiz Henrique

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense acertou a renovação com o atacante Luiz Henrique, de 19 anos. O jogador, que subiu da base neste ano e já atuou em seis partidas pelo time principal, estendeu o vínculo com o clube até setembro de 2025, e assinou o novo acordo nesta segunda-feira, no CTCC.

Cria das categorias de base, Luiz Henrique se destacou ao lado de João Pedro e Marcos Paulo no time sub-17, que foi campeão estadual e finalista da Copa do Brasil 2018. Desde o ano passado, o atacante estava na equipe sub-20 e fez parte da equipe que disputou a Copa São Paulo em 2019 e 2020.