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futebol

Fluminense renova contrato com atacante Luiz Henrique

Jogador, de 19 anos, subiu para o time principal nesta temporada e assinou o novo vínculo até setembro de 2025...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 18:22

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 18:22
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense acertou a renovação com o atacante Luiz Henrique, de 19 anos. O jogador, que subiu da base neste ano e já atuou em seis partidas pelo time principal, estendeu o vínculo com o clube até setembro de 2025, e assinou o novo acordo nesta segunda-feira, no CTCC.
Cria das categorias de base, Luiz Henrique se destacou ao lado de João Pedro e Marcos Paulo no time sub-17, que foi campeão estadual e finalista da Copa do Brasil 2018. Desde o ano passado, o atacante estava na equipe sub-20 e fez parte da equipe que disputou a Copa São Paulo em 2019 e 2020.
Luiz Henrique estreou no time principal no dia 13 de agosto, no empate contra Palmeiras por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, disputou seis partidas. Nos profissionais, o atacante atua ao lado de companheiros da base como Calegari, Luan, André e Marcos Paulo.

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