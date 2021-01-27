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futebol

Fluminense renova com o volante Nascimento até o fim de 2023

Jogador de 21 anos está integrado ao time principal e o vínculo anterior se encerrava no meio de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 15:34

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:34

Crédito: Mailson Santana / FFC
Integrado ao time profissional, o volante Nascimento renovou o contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2023. O novo vínculo já foi registrado na terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O anterior se encerrava em junho deste ano e, portanto, o jogador de 21 anos poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.
> Fluminense chega a 86 gols e 22 jogadores diferentes balançando a rede na temporada; veja a lista
Nascimento teve também um reajuste salarial nesta negociação. Titular do Sub-23 no Brasileirão de Aspirantes, o jogador foi relacionado para algumas partidas do profissional e fez a estreia no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, no fim de novembro, em duelo pela 23ª rodada do Brasileirão no Maracanã.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Além de Nascimento, o lateral-direito Daniel, o zagueiro Luan, o lateral-esquerdo Raí e o atacante John Kennedy foram puxados do Sub-23 para integrar o elenco principal. Eles se juntaram aos volantes André e Martinelli, já conhecidos.

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