Fluminense renova com o volante Nascimento até o fim de 2023

Crédito: Mailson Santana / FFC

Integrado ao time profissional, o volante Nascimento renovou o contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2023. O novo vínculo já foi registrado na terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O anterior se encerrava em junho deste ano e, portanto, o jogador de 21 anos poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

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Nascimento teve também um reajuste salarial nesta negociação. Titular do Sub-23 no Brasileirão de Aspirantes, o jogador foi relacionado para algumas partidas do profissional e fez a estreia no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, no fim de novembro, em duelo pela 23ª rodada do Brasileirão no Maracanã.

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