Fluminense reencontra algoz e tenta primeira vitória com Marcão no Brasileirão

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

Os quatro jogos sem perder podem empolgar, mas o Fluminense entra na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda frustrado pelo empate por 1 a 1 com o Vasco, no domingo. Além do gol no fim, a atuação ruim na segunda etapa ligou um sinal de alerta logo no início do trabalho do técnico Marcão, que fez sua estreia no comando do time. Nesta quarta-feira, o Tricolor terá mais um difícil desafio pela frente: o Atlético-GO, algoz na Copa do Brasil. A partida, no Estádio Antônio Accioly, será às 21h30, e tem transmissão em tempo real do LANCE!.

> As contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão

Nos três encontros anteriores com o Atlético-GO nesta temporada, um empate no primeiro turno do Brasileirão no que foi a despedida de Evanilson. Naquela ocasião, Hudson acabou expulso no final do primeiro tempo e o Flu sofreu na segunda etapa para segurar a igualdade no placar. Na Copa do Brasil, vitória tricolor no Maracanã e uma decepção em Goiânia, com domínio atleticano, gol no fim e direito a duas falhas de Muriel.

Desta vez, o Fluminense tenta reencontrar as boas atuações e quer a primeira vitória de Marcão para retomar a confiança. Até porque na última rodada do ano o Flu terá pela frente o São Paulo, líder do campeonato, no dia 26. O histórico ruim dos donos da casa em seu estádio pode ajudar. Das sete vitórias do Atlético-GO no Campeonato Brasileiro, cinco foram longe de Goiânia. O Dragão, que reabriu o estádio Antônio Accioly recentemente, somou um empate e uma derrota em seus domínios.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- Ponto positivo é o que o time rendeu no primeiro tempo, com infiltração, proximidade, posse de bola. Queremos o nosso time jogando dessa forma, impondo o jogo e marcando forte. O ponto negativo foi esse desequilíbrio do primeiro para o segundo tempo. Vamos tentar corrigir, porque ficamos para trás. Vamos corrigir para não acontecer mais - disse Marcão após o empate em São Januário.