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Fluminense recebe o América-MG em 'jogo de seis pontos' na luta por uma vaga na próxima Libertadores

Tricolor inicia sequência decisiva para suas pretensões no Campeonato Brasileiro. Coelho tem o mesmo número de pontos na tabela, e na quarta, o adversário será o Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 07:29

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 07:29

Ao longo de uma competição por pontos corridos, determinados jogos são decisivos para as pretensões das equipes. Esses são os famosos "duelos de seis pontos", em que o time avança e consegue impedir o adversário de ultrapassá-lo na tabela. O Fluminense terá pela frente duas partidas seguidas neste contexto, ambas como mandante, no Rio de Janeiro.A primeira delas acontece neste domingo, às 17h, diante da torcida, no Maracanã. O adversário será o embalado América Mineiro, do técnico Marquinhos Santos. Ambas as equipes têm 45 pontos e almejam uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Para isso, só a vitória interessa, já que o título do Athletico na Sul-Americana transformou o G6 em G8.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Restam cinco rodadas para o fim, é o momento decisivo em que o Tricolor não pode mais oscilar. Com mais vagas para a competição continental, a briga promete ser intensa e emocionante até o fim. Diante disso, um triunfo pode aproximar de vez a equipe da segunda Libertadores seguida. Porém, um tropeço pode complicar as ambições do Fluminense nesta reta final.
Para o duelo, o técnico Marcão terá os retornos de Fred e Samuel Xavier, que desfalcaram a equipe diante do Juventude por estarem suspensos. Além dele, o jovem Luiz Henrique pode voltar a ser relacionado e ser uma opção importante no setor ofensivo. Lucca, por sua vez, tomou o terceiro amarelo e desfalca a equipe contra o Coelho.
+ Resistência na elite, Marcão prega: 'Se alguém for racista, quem estiver em volta não pode mais tolerar isso'
Nas últimas nove rodadas, o Fluminense venceu quatro, empatou uma e perdeu quatro, ficando atrás dos seus adversários diretos. No returno, o Tricolor tem 20 pontos e também está atrás de Corinthians, América-MG, Internacional e Ceará. Marcão necessita combater a irregularidade neste momento decisivo para conseguir a vaga.
Na próxima rodada, o duelo será contra outro adversário direto: o Internacional, na quarta, às 21h30, também no Maracanã. Dessa forma, o time aposta na força da torcida para embalar e carimbar a tão sonhada vaga. Os adversários tropeçaram neste sábado. Além do Colorado, que perdeu em casa para o Flamengo, o Ceará apenas empatou com o Atlético-GO.
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Alcançar os seis pontos em casa será essencial para atingir o principal objetivo deste fim de temporada. Retornar à Copa Libertadores será importante não só financeiramente como pelo lado esportivo. Figurar entre as principais equipes da América do Sul e levar novamente o nome do clube à competição mais importante do continente.
Crédito: FluminenseterádoisjogosseguidosnoMaracanãparaembalarnoBrasileirão(LucasMerçon/Fluminense.F.C

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