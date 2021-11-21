Fluminense recebe o América-MG em 'jogo de seis pontos' na luta por uma vaga na próxima Libertadores

Ao longo de uma competição por pontos corridos, determinados jogos são decisivos para as pretensões das equipes. Esses são os famosos "duelos de seis pontos", em que o time avança e consegue impedir o adversário de ultrapassá-lo na tabela. O Fluminense terá pela frente duas partidas seguidas neste contexto, ambas como mandante, no Rio de Janeiro.A primeira delas acontece neste domingo, às 17h, diante da torcida, no Maracanã. O adversário será o embalado América Mineiro, do técnico Marquinhos Santos. Ambas as equipes têm 45 pontos e almejam uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Para isso, só a vitória interessa, já que o título do Athletico na Sul-Americana transformou o G6 em G8.

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Restam cinco rodadas para o fim, é o momento decisivo em que o Tricolor não pode mais oscilar. Com mais vagas para a competição continental, a briga promete ser intensa e emocionante até o fim. Diante disso, um triunfo pode aproximar de vez a equipe da segunda Libertadores seguida. Porém, um tropeço pode complicar as ambições do Fluminense nesta reta final.

Para o duelo, o técnico Marcão terá os retornos de Fred e Samuel Xavier, que desfalcaram a equipe diante do Juventude por estarem suspensos. Além dele, o jovem Luiz Henrique pode voltar a ser relacionado e ser uma opção importante no setor ofensivo. Lucca, por sua vez, tomou o terceiro amarelo e desfalca a equipe contra o Coelho.

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Nas últimas nove rodadas, o Fluminense venceu quatro, empatou uma e perdeu quatro, ficando atrás dos seus adversários diretos. No returno, o Tricolor tem 20 pontos e também está atrás de Corinthians, América-MG, Internacional e Ceará. Marcão necessita combater a irregularidade neste momento decisivo para conseguir a vaga.

Na próxima rodada, o duelo será contra outro adversário direto: o Internacional, na quarta, às 21h30, também no Maracanã. Dessa forma, o time aposta na força da torcida para embalar e carimbar a tão sonhada vaga. Os adversários tropeçaram neste sábado. Além do Colorado, que perdeu em casa para o Flamengo, o Ceará apenas empatou com o Atlético-GO.

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Alcançar os seis pontos em casa será essencial para atingir o principal objetivo deste fim de temporada. Retornar à Copa Libertadores será importante não só financeiramente como pelo lado esportivo. Figurar entre as principais equipes da América do Sul e levar novamente o nome do clube à competição mais importante do continente.