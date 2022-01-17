Fluminense reage tarde, Santos vence e avança às quartas de final da Copinha

O confronto entre duas das melhores categorias de base do Brasil foi animado, mas terminou em vitória do Santos sobre o Fluminense por 2 a 1, neste domingo, em Araraquara. Com o resultado, o Peixe avança para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde enfrenta o Mirassol, e iguala a melhor campanha desde 2018. O Tricolor volta para casa mais cedo.Os gols da partida foram marcados por Lucas Barbosa, duas vezes, e John Kennedy descontou. O Flu entrou mal no jogo e demorou a reagir, lamentando a eliminação considerada precoce. NA FRENTE
O Santos sobrou durante boa parte da etapa inicial e se aproveitou da postura para fazer a vantagem. Com postura mais agressiva e diante de um adversário que demorou a entrar de fato na partida, o Peixe pressionou e forçou os erros dos cariocas. O primeiro gol saiu aos 16 minutos. Rwan recebeu de Ed Carlos, invadiu a área e chutou. Thiago espalmou, a bola bateu na trave e voltou para Lucas Barbosa finalizar forte e marcar.
O Flu até teve algumas chegadas, especialmente em cobranças de falta, mas foi o Santos quem ampliou. Aos 40 minutos, Lucas Barbosa voltou a fazer o gol, o quarto dele nessa Copinha. E foi um belo chute depois de passe de Weslley Patati. O jogador ainda recebeu um cartão amarelo que o tira da próxima partida, pelas quartas de final.
Um torcedor do Santos de cerca de 60 anos caiu ao se pendurar na divisória entre as arquibancadas e o campo no fim do primeiro tempo. De acordo com a transmissão da partida, ele bateu a cabeça e recebeu atendimento médico, deixando o estádio em uma ambulância para ser encaminhado a um hospital próximo. A assessoria do Peixe não divulgou o estado de saúde do homem. O alambrado tem, aproximadamente, 2,5 metros de altura.VIVO
O Fluminense voltou para a segunda etapa tentando ficar mais com a bola e foi encontrando os espaços. O Santos seguia pressionando, mas John Kennedy recolocou o Tricolor no jogo. Aos 24 minutos, Wallace recebeu, carregou a bola sozinho e deu passe no tempo certo para o camisa 9 infiltrar na defesa e diminuir a desvantagem.
O Flu cresceu ainda mais nos minutos finais e tentou pressionar. John Kennedy quase conseguiu marcar, mas parou no goleiro Diógenes, que fez bela defesa. O Santos tentava se fechar ao máximo para evitar maiores emoções e administrava o tempo. No fim, o camisa 9 tentou como deu, mas nada mudou no placar.