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Fluminense quita salários atrasados de funcionários e jogadores referentes a julho

Em política de recuperação financeira, Laranjeiras tem conseguido manter os salários em dia e pagar dívidas trabalhistas...
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Publicado em 

06 ago 2021 às 17:14

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:14

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Nesta sexta-feira, o Fluminense informou que pagou os salários atrasados de funcionários e jogadores, referentes aos meses de julho. Mesmo diante de dificuldades financeiras, o clube tem conseguido quitar as dívidas e manter as remunerações em dia. A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores também representaram um reforço no caixa de Laranjeiras. Ao avançar nas competições, o Flu arrecadou R$7,8 milhões em premiações. Se o time avançar para as semifinais, vai garantir mais 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões). Junto aos R$ 7,3 milhões da Copa do Brasil já são mais R$ 17,7 milhões na conta.
> Confira o chaveamento da Copa do Brasil

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