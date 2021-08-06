Fluminense quita salários atrasados de funcionários e jogadores referentes a julho

Nesta sexta-feira, o Fluminense informou que pagou os salários atrasados de funcionários e jogadores, referentes aos meses de julho. Mesmo diante de dificuldades financeiras, o clube tem conseguido quitar as dívidas e manter as remunerações em dia. A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores também representaram um reforço no caixa de Laranjeiras. Ao avançar nas competições, o Flu arrecadou R$7,8 milhões em premiações. Se o time avançar para as semifinais, vai garantir mais 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões). Junto aos R$ 7,3 milhões da Copa do Brasil já são mais R$ 17,7 milhões na conta.