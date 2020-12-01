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futebol

Fluminense quita parte dos salários de setembro com atletas e funcionários

Tricolor das Laranjeiras selou, na última segunda-feira, 70% dos vencimentos CLT. Estão pendentes salários CLT de outubro, além das imagens de agosto, setembro e outubro...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 15:38

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 15:38

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.
O Fluminense quitou na última segunda-feira os 70% restantes dos vencimentos CLT de setembro de jogadores, funcionários e bolsistas. De acordo com o "GE", o acerto foi feito antes do empate em 0 a 0 da equipe com o RB Bragantino, em jogo válido pela vigésima-terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor das Laranjeiras já havia pago 30% da folha no começo do mês. Atualmente, o clube tem pendentes salários CLT de outubro, além das imagens de agosto, setembro e outubro. A folha de novembro vence em 7 de dezembro, enquanto os direitos de imagem no meio deste mês. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O prazo de pagamentos de salários CLT é no quinto dia útil de cada mês. Já os direitos de imagem, que parte do elenco recebe, vence no meio do mês.
O mandatário Mário Bittencourt prometeu aos jogadores que quitará todos os débitos até o fim de 2020. A diretoria vem quitando partes das folhas à medida que obtém receitas para que a dívida com atletas e funcionários não estenda.

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