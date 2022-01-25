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futebol

Fluminense provoca o Santos após derrota e vice-campeonato na Copinha

Alfinetadas entre os clubes aconteceu na eliminação tricolor nas oitavas de final após perfil comparar o Peixe ao Valencia, da Espanha...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 14:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 14:13
Depois da derrota do Santos para o Palmeiras na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense postou uma provocação no Twitter. Através do perfil oficial, o Tricolor publicou um "boa tarde" em espanhol, respondendo um tuíte do Peixe após eliminar o clube nas oitavas de final da competição.Na ocasião, o próprio Santos publicou também em espanhol: "Santos ganha do Fluminense e se classifica para as quartas de final da Copinha". O Alvinegro bateu o Flu por 2 a 1 para avançar na Copinha. As alfinetadas, porém, começaram por conta da disputa recente dos clubes no mercado da bola. Primeiro, o Santos tentou contratar Willian Bigode, que acabou fechando com o Fluminense. Depois, o Tricolor perdeu Ricardo Goulart para o Peixe.
Quando Goulart escolheu ir para a Vila Belmiro, semanas depois de o Flu desistir do negócio, um perfil de torcedores tricolores no Twitter postou que trocar o Fluminense pelo Santos era como preferir o Valencia ao Real Madrid na Espanha. Por isso as provocações.
O Santos foi goleado pelo Palmeiras na manhã desta terça-feira, no Allianz Parque, perdendo por 4 a 0 e ficando com o vice-campeonato da Copinha.
Crédito: SantoseliminouoFluminensenasoitavasdefinaldaCopinha(Foto:Divulgação/Santos

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