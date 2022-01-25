Fluminense provoca o Santos após derrota e vice-campeonato na Copinha

Depois da derrota do Santos para o Palmeiras na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense postou uma provocação no Twitter. Através do perfil oficial, o Tricolor publicou um "boa tarde" em espanhol, respondendo um tuíte do Peixe após eliminar o clube nas oitavas de final da competição.Na ocasião, o próprio Santos publicou também em espanhol: "Santos ganha do Fluminense e se classifica para as quartas de final da Copinha". O Alvinegro bateu o Flu por 2 a 1 para avançar na Copinha. As alfinetadas, porém, começaram por conta da disputa recente dos clubes no mercado da bola. Primeiro, o Santos tentou contratar Willian Bigode, que acabou fechando com o Fluminense. Depois, o Tricolor perdeu Ricardo Goulart para o Peixe.