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futebol

Fluminense prorroga contrato de Nenê até dezembro de 2021

Pandemia do novo coronavírus acelera o acerto entre as partes, confirmado nesta terça-feira. Em suas primeiras palavras, meia afirma: 'Intenção é continuar aqui nessa jornada'...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 14:32
Crédito: 'Estou muito feliz e vou continuar dando meu máximo', diz jogador de 39 anos (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O torcedor do Fluminense poderá contar por mais tempo com Nenê. Nesta terça-feira, o clube oficializou a prorrogação do contrato com o meia até dezembro de 2021. Por meio de seu site oficial, o Tricolor das Laranjeiras ressaltou que "necessitava do acordo com o atleta por conta do calendário do Campeonato Brasileiro, estendido pela pandemia" do novo coronavírus.
Em suas primeiras palavras após a confirmação da extensão do contrato, o jogador de 39 anos manifestou sua expectativa por continuar a vestir a camisa tricolor.
- Uma alegria muito grande. Desde antes da pandemia eu já dizia que estava muito feliz aqui e que a minha intenção era continuar essa jornada. Espero que a gente possa continuar a brigar por grandes coisas esse ano - e, em seguida, prometeu:
- Estou muito feliz e vou continuar dando meu máximo, a minha vida dentro de campo por essa camisa - complementou.
Nenê é o artilheiro do Fluminense na temporada, com 15 gols marcados.

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