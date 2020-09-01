Fluminense prorroga contrato de Nenê até dezembro de 2021

Crédito: 'Estou muito feliz e vou continuar dando meu máximo', diz jogador de 39 anos (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O torcedor do Fluminense poderá contar por mais tempo com Nenê. Nesta terça-feira, o clube oficializou a prorrogação do contrato com o meia até dezembro de 2021. Por meio de seu site oficial, o Tricolor das Laranjeiras ressaltou que "necessitava do acordo com o atleta por conta do calendário do Campeonato Brasileiro, estendido pela pandemia" do novo coronavírus.

Em suas primeiras palavras após a confirmação da extensão do contrato, o jogador de 39 anos manifestou sua expectativa por continuar a vestir a camisa tricolor.

- Uma alegria muito grande. Desde antes da pandemia eu já dizia que estava muito feliz aqui e que a minha intenção era continuar essa jornada. Espero que a gente possa continuar a brigar por grandes coisas esse ano - e, em seguida, prometeu:

- Estou muito feliz e vou continuar dando meu máximo, a minha vida dentro de campo por essa camisa - complementou.