Fluminense pressiona até o fim, mas perde para o Sport na Ilha do Retiro

Crédito: De pênalti, Hernane marcou o gol da vitória do Sport sobre o Fluminense, na Ilha do Retiro (Twitter/Sport

Na Ilha do Retiro, o Fluminense perdeu para o Sport por 1 a 0 em jogo válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado pelo atacante Hernane, de pênalti. Com o resultado, o Tricolor perdeu a oportunidade de chegar ao G-6 da competição, enquanto o Leão se afastou da zona de degola.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta, às 20h, no estádio Olímpico de Goiânia para decidir uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético-GO. Pelo Brasileirão, o Tricolor jogará na segunda, dia 28, no Maracanã, contra o Coritiba. Já o Sport receberá o Corinthians, às 21h30, na Ilha do Retiro.

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Sport pressiona e Patric acerta o travessãoA partida começou com o Sport tomando a iniciativa e não deixando o Fluminense jogar. Taticamente, o Leão pressionou o adversário e logo aos 3 minutos teve a chance de abrir o placar. Após falha da defesa tricolor, Patric recebeu e ficou na cara do gol, porém Muriel desviou a bola, que ainda bateu no travessão. Os donos da casa apresentavam intensidade e eram soberanos na partida.

Brocador abre o placarJogando sob os seus domínios, o Leão seguia pressionando e tendo a chance de abrir o marcador. Com isso, aos 12, após cruzamento na área, Egídio chegou atrasado, fez um pênalti infantil e derrubou Leandro Barcia na área. O atacante Hernane foi para a cobrança e tirou de Muriel, colocando o Sport à frente no placar.

Muita posse de bola e pouca efetividadeApós o gol dos donos da casa, o Fluminense acordou no jogo e com muito toque de bola começou a controlar a partida e encurralar o adversário. No entanto, apesar dos 74% de posse de bola, a equipe não conseguia ser efetiva e pecava no último passe. O Sport congestionou o meio-campo com cinco jogadores e conseguiu suportar a pressão até o fim do primeiro tempo.

Tricolor volta melhorLogo no início da etapa final, o Sport quase ampliou o placar com Adryelson de cabeça. Após escanteio de Luciano Juba, o zagueiro cabeceou, a bola passou por toda defesa, mas Luccas Claro tirou em cima da linha. Em seguida, o Flu revidou em um bom lance de Wellington Silva, que recebeu de Egídio, mas pegou muito embaixo da bola. O Tricolor voltou melhor e finalizou mais, sobretudo com o camisa

Pressão Total...Durante todo segundo tempo, o Fluminense sufocou o adversário e criou boas oportunidades de empatar. Com as mexidas de Odair, o time cresceu na partida e pressionou. As entradas de Miguel e Felippe Cardoso melhoraram a equipe, que quase chegou ao gol com Yago Felipe, que parou em uma boa defesa de Luan Polli.

... mas a bola não entrouCom muita posse de bola, o Tricolor encurralou o Leão e teve várias chances perdidas. Em cobrança de falta, Paulo Henrique Ganso cobrou uma falta com perigo. No minuto seguinte, o peruano Fernando Pacheco recebeu sozinho na área, fez um passe rasteiro, mas Marcos Paulo não conseguiu alcançar. No fim, Ganso achou Egídio livre, mas Luan Polli salvou o Sport e garantiu os três pontos do time Pernambucano.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1x0 FLUMINENSE

Data-Hora: 20-09-20 - 20h30Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre BinsCartões amarelos: André (FLU)Cartões vermelhos: -GOL: Hernane, 12’/1ºT (1-0),

SPORT: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson, Luciano Juba (Chico - 32/2º); Marcão Silva, Ricardinho, Betinho (João Igor 32/2º); Lucas Mugni (Bruninho 25/2º), Leandro Barcia (Lucas Venuto 26/2º) e Hernane (Rogério - 12/2º) Técnico: Jair Ventura.